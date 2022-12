Resumo da Copa: Marrocos faz história, Cristiano Ronaldo vai às lágrimas e França vence Inglaterra

Marrocos fez história neste sábado, 10, ao se tornar a primeira nação africana a s classificar para uma semifinal de Copa do Mundo. Para festa dos povos árabes e comunidades marroquinas espalhadas pelo mundo — e também para o choro de Cristiano Ronaldo, que se despede dos Mundiais —, a equipe comandada por Walid Regragui venceu a seleção Portugal, por 1 a 0, avançou no Mundial e agora enfrenta a França na próxima quarta-feira, 14, às 16 (horário de Brasília) em partida que vale vaga para a decisão.

Com boa atuação do goleiro Hugo Lloris e poder de decisão de Giroud, os franceses venceram a Inglaterra, também neste sábado, no Estádio Al Bayt, por 2 a 1. Os atuais campeões seguem vivos na missão de conquistar o tricampeonato para a França, o segundo título Mundial consecutivo do país.

O dia também foi marcado pelas despedidas dos jogadores e da comissão técnica da seleção brasileira do Catar; atletas como Richarlison e Neymar se manifestaram nas redes sociais sobre a eliminação sofrida pelo Brasil diante da Croácia, na sexta-feira.

O sábado também foi de luto no Catar. O experiente jornalista americano Grant Wahl, de 48 anos, que estava na cobertura da sua oitava Copa do Mundo, morreu após passar mal enquanto acompanhava, das tribunas do Estádio Lusail, o jogo entre Holanda e Argentina. Entidades e atletas dos Estados Unidos prestaram homenagem ao jornalista.

Cristiano Ronaldo sai do campo com a mão no rosto após Portugal perder para o Marrocos e ser eliminado da Copa do Mundo. Foto: Luca Bruno / AP

Resultados dos jogos deste sábado, 10 de dezembro

Marrocos 1 x 0 Portugal

Marrocos voltou a fazer história ao derrotar Portugal por 1 a 0 e se tornar a primeira seleção africana a alcançar a semifinal de uma Copa do Mundo. No duelo contra o melhor ataque do Mundial, os marroquinos mostraram porque são donos da defesa menos vazada e agora, com a vitória heróica, enc

aram a França na próxima quarta-feira, às 16h (horário de Brasília).

O jogo colocou em campo duas seleções com expectativas diferentes. Enquanto Portugal teve Cristiano Ronaldo iniciando a partida no banco de reservas, Marrocos teve duas baixas importantes na defesa. O zagueiro Aguerd e o lateral Mazraoui viraram desfalques de última hora.

Jawad El Yamiq, do Marrocos, segura uma bandeira que faz referências aos países marroquino e catariano após a seleção africana vencer Portugal por 1 a 0. Foto: JOSE SENA GOULAO / EFE

Inglaterra 1 x 2 França

A França está classificada para a semifinal da Copa e segue sonhando com o segundo título mundial seguido. Em um jogo bastante movimentado, Olivier Giroud foi decisivo para colocar a seleção francesa na próxima fase, eliminando a Inglaterra do torneio com vitória por 2 a 1. Harry Kane perdeu um pênalti que poderia ter levado o jogo para a prorrogação. A arbitragem do brasileiro Wilton Pereira Sampaio não passou despercebida e teve decisões relevantes - algumas contestadas - durante o duelo no Estádio Al Bayt, em Al Khor.

Giroud comemora gol que deu a vitória para a França sobre a Inglaterra no Estádio Al Bayt, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Foto: Frank Augstein/AP

Festa marroquina

A histórica classificação por 1 a 0 sobre Portugal neste sábado, que fez do Marrocos a primeira nação africana a avançar a uma disputa de semifinal da Copa do Mundo, foi celebrada intensamente pelas ruas do país. A grande festa, contudo, não se limitou às fronteiras marroquinas e se estendeu a regiões da África e da Ásia, principalmente as integrantes do Mundo Árabe, e também a localidades da Europa. Em Paris, porém, foram relatados confrontos dos torcedores com a polícia local.

Morroquinos espalhados pelo mundo fazem a festa com a classificação do país africano. Foto: MARTIN DIVISEK / EFE

Frases da eliminação

Horas depois da desclassificação para a Croácia, alguns jogadores da seleção brasileira se manifestaram neste sábado sobre a queda do Brasil no Mundial.

Estou destruído psicologicamente, essa com certeza foi a derrota que mais me doeu, que me fez ficar paralisado durante 10min e logo após caí no choro sem parar (...). Lutamos até o fim, disso eu tenho orgulho dos meus companheiros porque não faltou empenho e nem dedicação. Esse grupo merecia, nós merecíamos, o Brasil merecia. Neymar

Agora é hora de lamber as feridas, pedir desculpas a todos vocês e colocar a cabeça no lugar. A real é que o futebol, que me deu tudo que eu tenho, que salvou minha vida tantas vezes, ontem me deu o golpe mais forte que eu já recebi. Richarlison

Realmente você é mais forte que isso. Todo mundo cai às vezes, tudo mundo falha. Você vai voltar ainda mais forte. Te amo filho, te amo. Modric para Rodrygo

O momento é o pior possível. Você não imagina que passaria, mas no esporte você está sujeito a esse tipo de situação. Thiago Silva

O sentimento é de tristeza, depois de quatro anos trabalhando bastante para chegar na Copa do Mundo. Espero que esse tempo passe rápido para a gente, que a gente possa dar a volta por cima e que todo torcedor brasileiro continue com a gente. Vinicius Junior

Neymar precisou ser consolado após a desclassificação do Brasil da Copa do Mundo do Catar. Foto: Martin Meissner/AP Photo

Luto

O jornalista americano Grant Wahl, de 48 anos, que estava no Catar para realizar a cobertura da sua oitava Copa do Mundo, morreu na madrugada de sábado após a partida entre Holanda e Argentina, no Estádio Lusail, pelas quartas de final do Mundial. Não há ainda informações conclusivas sobre a causa da morte do jornalista, considerado uma das principais referências do país na área da cobertura esportiva.

A imprensa americana e agências internacionais informam que o profissional passou mal durante a prorrogação do jogo entre argentinos e holandeses, realizado no Estádio Lusail. O irmão da vítima, Eric, porém, contesta a versão e acredita que Wahl tenha sido assassinado.

Neste sábado, ele recebeu homenagens de atletas como LeBron James e da Fifa, que fez uma reverência a Wahl no local em que ele se sentaria no Al Bayt Stadium para acompanhar o jogo entre França e Inglaterra pelas quartas de final da Copa. “Ele deveria estar aqui”, escreveu a entidade.

Fifa prestou homenagem para Grant Wahl no assento do Estádio Al Bayt, onde o jornalista acompanharia França e Inglaterra.