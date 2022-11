Resumo da Copa: Neymar fora, Catar eliminado, Valencia artilheiro; os destaques da 6ª feira no Catar

Publicidade

Nesta sexta-feira, 25, dia que abriu a segunda rodada de jogos da fase de grupos, a comissão técnica de Tite e a torcida brasileira receberam uma notícia preocupante: Neymar e Danilo estão fora do jogo contra a Suíça, na próxima segunda-feira, 28, por conta de uma lesão ligamentar confirmada nos dois atletas.

Em campo, País de Gales perdeu para o Irã por 2 a 0; Equador e Holanda empataram por 1 a 1; Catar foi eliminado da Copa depois de perder por 3 a 1 para Senegal, e Inglaterra e Estados Unidos fecharam o dia de jogos com mais um novo empate sem gols.

Neymar e Danilo fora contra a Suíça

Neymar e Danilo estão fora da seleção brasileira contra a Suíça, na segunda-feira, dia 28, no Estádio 974. Ambos se machucaram na partida contra a Sérvia, vitória de 2 a 0, e não terão tempo suficiente para se recuperar para o próximo compromisso na Copa do Mundo. De acordo com o médico Rodrigo Lasmar, os dois atletas tiveram lesão ligamentar. Neymar teve lesão no ligamento lateral do tornozelo direito, além de um edema ósseo. Danilo sofreu lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo.

Resultados dos jogos desta sexta-feira

País de Gales 0 x 2 Irã

Dentro de suas limitações, País de Gales e Irã lutaram muito no duelo desta sexta-feira, em Al Rayyan, e a maior vontade e dedicação dos iranianos foram recompensadas nos acréscimos, com 2 a 0, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo do Catar. O resultado coloca o Irã com três pontos e deixa Gales com apenas um. Inglaterra (três pontos) e Estados Unidos (um) se enfrentam ainda nesta sexta-feira, ás 16 horas, fechando a segunda rodada da chave.

Catar 1 x 3 Senegal

Em confronto de desesperados já no início desta segunda rodada, a seleção do Senegal aproveitou as fragilidades do Catar e suas poucas chances de gol para confirmar o favoritismo, nesta sexta-feira, e faturar a primeira vitória de um time africano nesta Copa do Mundo. Com um movimentado 3 a 1, a equipe senegalesa manteve as chances de classificação no Grupo A e eliminou o país anfitrião do Mundial.

Holanda 1 x 1 Equador

A Holanda abriu o placar logo no início da partida e parecia que teria uma vitória tranquila, mas levou o empate do Equador e ficou no 1 a 1, pelo Grupo A da Copa do Mundo. Gakpo e Valencia marcaram os gols da partida. No outro jogo do grupo, o Senegal venceu o Catar por 3 a 1. O país-sede está eliminado do Mundial.

Inglaterra 0 x 0 Estados Unidos

Os ânimos da Inglaterra passaram por alterações bruscas entre segunda e sexta-feira. A expectativa criada pela goleada por 6 a 2 diante do Irã deu lugar à frustração após o empate sem gols com os Estados Unidos, em partida na qual o desempenho britânico deixou a desejar, conforme a avaliação feita pelo capitão Harry Kane, que foi artilheiro da Copa de 2018 e ainda não balançou a rede no Catar.

