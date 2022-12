Resumo da Copa: Show de Mbappé, Inglaterra avança e Neymar de volta; o melhor do domingo no Catar

Depois da comissão técnica anunciar os cortes de Alex Telles e Gabriel Jesus da Copa do Mundo, a notícia deste domingo foi positiva para Tite: Neymar e Danilo, desfalques por lesão nos dois últimos jogos, estão à disposição do treinador para o confronto contra a Coreia do Sul nesta segunda-feira, às 16h (horário de Brasília). O técnico brasileiro confirmou que os dois começarão de titular contra os asiáticos, com a improvisação de Danilo na lateral-esquerda.

Leia também Jogadores da Inglaterra rasgam elogios a Bellingham e desabafam: ‘Calamos os críticos’

O Brasil precisará demonstrar força máxima na fase de mata-matas. Isso porque França e Inglaterra demonstraram, neste domingo, que têm potencial para fazer frente aos brasileiros e conquistar a taça do Mundial. Sem grandes dificuldades, ambas as seleções venceram seus jogos nas oitavas, avançaram de fase e agora se enfrentam no próximo sábado, 10. A partida vale vaga para a semifinal da Copa do Mundo.

Destaque individual também para Mbappé. O atacante francês marcou dois belos gols contra a Croáci, atingiu a artilharia da competição, com 5, e superou Pelé como o jogador mais jovem a atingir 9 gols em Mundiais antes dos 24 anos.

Falando em Pelé, o Rei do Futebol segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O melhor jogador de futebol de todos os tempos realiza tratamento para um câncer no cólon, diagnosticado em setembro do ano passado. O quadro é estável, segundo o hospital.

Neste domingo, Pelé ganhou forças e incentivos extras na sua recuperação. Integrantes da torcida organizada Força Jovem, do Santos, fizeram vigília onde o Rei está repousando. No local, eles rezaram, acenderam velas na calçada e colaram impressões em papéis com mensagens como “Vida longa ao Rei” e fotos de Pelé com a camisa do time alvinegro, pelo qual ele brilhou e se alçou ao posto de melhor jogador do mundo entre as décadas de 1950 e 1970.

Resultado dos jogos deste domingo, 4 de dezembro

Publicidade

França 3 x 1 Polônia

A França está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A atual campeã confirmou o favoritismo e derrotou a Polônia, neste sábado, por 3 a 1, no Estádio Al Thumama. Os gols foram marcados por Olivier Giroud, que chegou aos 52 gols e se transformou no maior goleador da história da seleção, e Kylian Mbappé, que fez dois golaços e alcançou a artilharia do Mundial. Robert Lewandowski, de pênalti, fez o dos poloneses, que dão adeus ao Mundial e aumentam a escrita de 40 anos sem vencer os Bleus.

Confira o relato completo da partida

Assista aos gols e melhores momentos da partida





Mbappé e Giroud fizeram os gols que deram a vitória da França sobre o Polônia, por 3 a 1, pela oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Inglaterra 3 x 0 Senegal

Continua após a publicidade

Melhor ataque da Copa do Mundo do Catar, com 12 gols, a Inglaterra não perdoou a seleção senegalesa neste domingo, venceu por 3 a 0 e está classificada para as quartas de final. Harry Kane desencantou, ao anotar seu primeiro gol no torneio. No sábado, às 16h, os ingleses enfrentarão a atual campeã França novamente no Estádio Al Bayt, em Al Khor.

Confira o relato completo da partida

Assista aos gols e melhores momentos da partida

Harry Kane desencantou e fez o seu primeiro gol no Catar, o segundo da Inglaterra na vitória por 3 a 0 sobre o Senegal. Foto: Neil Hall / EFE

Seleção Brasileira

Retornos confirmados de Neymar e Danilo

A seleção brasileira que enfrentará a Coreia do Sul nesta segunda-feira, dia 5, no Estádio 974, será muito parecida com a que ganhou da Sérvia na estreia da Copa do Mundo. Danilo e Neymar estão recuperados das lesões no tornozelo e reforçam a equipe depois de dois jogos ausentes.

Continua após a publicidade

Neymar será utilizado desde o início da partida, bem como Danilo. “Eu prefiro a utilização do meu melhor desde o início. O técnico tem de assumir as suas responsabilidade”, explicou o treinador. Não se sabe quanto tempo o camisa 10 vai suportar.

Danilo e Neymar estiveram de fora dos duelos contra Suíça e Camarões, mas retornam para a partida contra a Coréia do Sul nesta segunda-feira. Foto: Paul Childs/Reuters

Entrevista de Thiago Silva

A derrota para Camarões na última rodada da primeira fase da Copa do Mundo ainda ecoa na seleção brasileira. Neste domingo, o capitão Thiago Silva afirmou que o resultado precisa servir como “lição”. Nas entrelinhas, o jogador reconheceu que a equipe teve mais sorte do que juízo, mas ainda assim defendeu o planejamento da comissão técnica e vibrou com o fato de os titulares terem ganhado um tempo maior de descanso em comparação à Coreia do Sul, adversário desta segunda-feira, pelas oitavas de final do Mundial.

“Foi tudo bem pensado pela comissão técnica. São jogos de alto nível, e o fato de termos jogado bem as duas primeiras partidas e termos nos classificado, deu a oportunidade de fazer esse tipo de escolha. Sei que se tivesse saído mais um gol de Camarões ou da Suíça, estaríamos apanhando um montão aqui. Mas a gente acredita no nosso planejamento”, sustentou o capitão do Brasil. Caso Camarões tivesse marcado mais um diante da seleção ou a Suíça anotasse mais um diante da Sérvia, o Brasil acabaria passando em segundo lugar. E enfrentaria Portugal.

Força, Pelé

Torcedores do Santos se reuniram na manhã deste domingo em frente ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde Pelé está internado desde a última terça-feira, para fazer uma vigília pelo Rei do Futebol. A homenagem foi convocada pela Torcida Jovem do Santos, a principal torcida organizada do clube, que se mobilizou nas redes sociais para levar um grande número de santistas ao ato.

Continua após a publicidade

Uma bandeira com o nome da torcida e o rosto de Pelé estampados foi pendurada na área externa do hospital, entre duas árvores. No mesmo local, acenderam velas na calçada e colaram impressões em papéis com mensagens como “Vida longa ao Rei” e fotos de Pelé com a camisa do time alvinegro, pelo qual ele brilhou e se alçou ao posto de melhor jogador do mundo entre as décadas de 1950 e 1970. Os torcedores também fizeram uma roda de oração.

Leia mais sobre a manifestação dos torcedores santistas em homenagem ao Rei

Santistas prestam homenagem a Pelé, que está internado no Hospital Israelita Albert Eisntein. Foto: Marcelo Chello/AP

















Continua após a publicidade