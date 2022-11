Publicidade

O quarto dia de Copa do Mundo, reservado para os jogos da primeira rodada dos Grupos E e F do Mundial, marcou as estreias de Alemanha Espanha, duas candidatas ao título no Catar.

Resultados do dia

Coincidentemente, a quarta-feira apresentou muito do que foi visto na terça: zebra (derrota da Alemanha sobre o Japão por 2 a 1), empate em 0 a 0 (Croácia e Marrocos), protestos de jogadores e goleada (Espanha 7 x 0 Costa Rica). Outro importante destaque do dia foi a entrevista de Tite e Thiago Silva, que conversaram com os jornalistas um dia antes da estreia da seleção brasileira contra a Sérvia nesta quinta.

Croácia 0 x 0 Marrocos (Grupo F)

O meia croata Luka Modric não conseguiu levar os atuais vice-campeões de 2018 à primeira vitória no Catar. Em partida movimentada, mas de pouca criatividade, Croácia e Marrocos abriram o Grupo F, o mesmo de Bélgica e Canadá, com um empate em 0 a 0 no Estádio Al Bayt, em Al Khor.

Leia o relato da partida

Modric não conseguiu levar a Croácia, vice-campeã em 2018, à primeira vitória no Mundial do Catar e ficaram no empate contra o Marrocos. Foto: OZAN KOSE / AFP

Continua após a publicidade

Alemanha 1 x 2 Japão (Grupo E)

Como em 2018, a Alemanha voltou a ser derrotada em uma estreia da Copa. No jogo que abriu o Grupo E, a zebra voltou a passear no Catar e a tetracampeã do Mundo perdeu para o Japão por 2 a 1, de virada. A equipe de Hansi Flick abriu o placar no primeiro tempo com Ilkay Gündogan, de pênalti, e desperdiçou inúmeras chances na segunda etapa. Disciplinados taticamente, os japoneses resistiram à pressão e aproveitaram o cansaço dos alemães para, em menos de 10 minutos, virar o placar com gols de Ritsu Doan e Takuma Asano e garantir os três pontos.

Leia o relato da partida

Takuma Asano, um dos autores do gol do Japão, comemora vitória sobre a Alemanha por 2 a 1. Foto: Fabrizio Bensch / Reuters

Espanha 7 X 0 Costa Rica (Grupo E)

A Espanha não tomou conhecimento da Costa Rica e goleou os adversários por 7 a 0 no Estádio Al Thumama, em Doha. A maior goleada da Copa até agora começou a ser construída logo aos 11 minutos de jogo, com gol de Olmo. Asensio e Ferran Torres também marcaram no primeiro tempo. Na segunda etapa, Torres, de novo, Gavi, Soler e Morata completaram a goleada. O resultado dá à Espanha a liderança do Grupo E e complica, ainda mais, a situação da Alemanha, que pode ser eliminada já no próximo jogo.

Leia o relato da partida

Continua após a publicidade

Com um belo futebol, Espanha mostra a força da sua juventude e goleia Costa Rica por 7 a 0. Foto: Dylan Martinez/Reuters

Bélgica 1 x 0 Canadá (Grupo F)

Contra a Bélgica, Canadá fez a sua primeira partida em Mundias depois de 36 anos. Apesar de ter jogado bem, dominado o adversário, a seleção canadense saiu derrotada por 1 a 0 em Al-Rayyan, em partida pelo grupo F. Courtois salvou os belgas defendendo um pênalti no começo do jogo e Batshuayi, no final do primeiro tempo, fez o único gol do confronto, aproveitando falha de posicionamento da defesa canadense.

Leia o relato da partida

Seleção Brasileira

Entrevista Tite

Nesta quarta-feira, Tite concedeu a primeira entrevista para a imprensa desde o início da Copa. Na conversa com os jornalistas, o treinador da seleção brasileira não revelou se o time que estreia contra a Sérvia, na quinta-feira, 24, terá Vinicius Júnior ou Fred entre os titulares naquele que seria o principal mistério sobre o time antes do primeiro jogo. ”A equipe eu não vou dizer por uma questão simples de não dar ao adversário quem vai jogar ou não, de mostrar variações”, afirmou o técnico.

Continua após a publicidade

Thiago Silva mais maduro

Já definido capitão do Brasil contra a Sérvia, Thiago Silva afirmou na entrevista oficial pré-jogo que vai assumir a braçadeira “melhor preparado” e em “sua melhor versão possível”. O zagueiro foi muito criticado em 2014, quando, também na condição de capitão na Copa no Brasil, se isolou do time na disputa de pênaltis contra o Chile nas oitavas de final. “Algumas coisas mudam com o passar do tempo, acho que é a coisa mais normal de acontecer. Hoje, com certeza, sou um cara muito melhor preparado”, declarou o zagueiro.

Tite e Thiago Silva conversaram com os jornalistas nesta quarta-feira, na coletiva oficial que antecede à estreia do Brasil contra a Sérvia. Foto: Andre Penner/AP

Protesto alemão

Antes do jogo contra os japoneses, a seleção alemã fez um protesto contra a Fifa. Os jogadores colocaram a mão na boca na tradicional foto para a qual os jogadores posam antes das partidas. O gesto é uma resposta de desaprovação à entidade, que tem proibido os times de se manifestarem politicamente durante a competição, principalmente em prol das causas LGBT+.

Seleção Alemã protesta 'OneLove' em partida Alemanha x Japão





Continua após a publicidade