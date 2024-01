Em um dos duelos mais desiguais do Paris Saint-Germain na temporada, o time do técnico Luis Enrique enfrenta o frágil Revel, neste domingo, pela Copa da França. Para efeitos de comparação, o clube parisiense é o líder da elite do futebol francês, enquanto os donos da casa participam da 6ª divisão do país. A bola rola às 16h45 (horário de Brasília).

O modesto Revel teve de vencer dois jogos na competição para medir forças com o principal clube da França nos últimos anos. O PSG, por outro lado, faz sua estreia na competição. Em caso de igualdade no tempo regular, a disputa será direcionada para os pênaltis. Os rivais nunca se enfrentaram em jogos oficiais na história.

Revel x PSG: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

REVEL x PARIS SAINT-GERMAIN: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DA FRANÇA:

LOCAL : Castres, na França.

: Castres, na França. ESTÁDIO : Stade Pierre-Fabre.

: Stade Pierre-Fabre. DATA : 07/01/2024.

: 07/01/2024. HORÁRIO: 16h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR REVEL x PARIS SAINT-GERMAIN AO VIVO:

ESPN (TV fechada).

(TV fechada). Star+ (streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES DE REVEL E PARIS SAINT-GERMAIN:

REVEL - Garcia; Ouhafsa, N’Guessan, Briol e Mbuluba; Vieu, Palacios, Calmettes e Zahil; Boyer e Ritter. Técnico : Dominique Boyer.

- Garcia; Ouhafsa, N’Guessan, Briol e Mbuluba; Vieu, Palacios, Calmettes e Zahil; Boyer e Ritter. : Dominique Boyer. PARIS SAINT-GERMAIN - Donnarumma; Skriniar, Marquinhos e Danilo Pereira; Ugarte, Vitinha, Lee Kang-In e Zaire-Emery; Mbappé, Muani (Asensio) e Barcola (Soler). Técnico: Luis Enrique.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE REVEL E PARIS SAINT-GERMAIN: