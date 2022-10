Review: Fifa 23 tem chute estilo Adriano Imperador e nova mecânica de corrida como destaque

A EA Sports acertou o centro do alvo. Lançado oficialmente no dia 30 de setembro, o Fifa 23 oferece mais do que apenas uma atualização da edição anterior, com modificações importantes na gameplay. Destaque para o AcceleRATE, presente apenas nos consoles da nova geração (PlayStation 5 e Xbox Series X e S) e no PC por causa do Hypermotion 2.0, além de um novo sistema de bola parada e o eficiente Power Shot, um chute estilo Adriano Imperador.

A nova mecânica de corrida chega para permitir que jogadores mais lentos, que antes não eram utilizados pelos jogadores e jogadoras de futebol virtual, ganhassem espaço. Harry Kane, Casemiro, Ruben Dias, Fabinho, Laporte, Lukaku agora já não dependem tanto do atributo ritmo.

Nas edições anteriores, o ritmo era o principal aspecto na composição da equipe no Ultimate Team, modo mais badalado do Fifa. Agora, existem três tipos de corridas: lengthy (prolongado), explosive (explosivo) e controlled (controlado).

No estilo lengthy estão os jogadores mais altos e fortes, que começam sua corrida de maneira mais lenta e alcançam uma maior rapidez em trechos prolongados. Ou seja, um zagueiro como Ruben Dias pode se recuperar na marcação, por exemplo, de um jogador como Messi ou Neymar. Os companheiros de Paris Saint-Germain se enquadram no estilo explosive, que tem uma arrancada rápida, mas perdem velocidade ao longo do tempo. Já Mbappé, Lewandowski, Benzema, Kevin De Bruyne foram definidos como controlled, que não mudam o ritmo da corrida do início ao fim.

Agora é possível definir o estilo da batida no escanteio, além da direção e força

Apesar da definição inicial com base nas estatísticas e características físicas, há uma possibilidade de mudança em relação ao estilo de corrida. Basta usar uma carta de entrosamento para isso. Todo jogador que somar 14 pontos a mais de força em relação à agilidade se torna lengthy, por exemplo.

A EA Sports, no entanto, não fez modificações apenas para contentar os jogadores da nova geração. As outras novidades estão presentes nos consoles antigos (PlayStation 4 e Xbox One).

O Power Shot, um chute estilo Adriano Imperador, se tornou uma arma letal quando bem executado. A bola ganha uma velocidade absurda e, quase sempre, surpreende o goleiro. Mas, claro, não pode ser utilizado em todo ataque, já que é necessário ter espaço ao redor para executá-lo.

Existe até uma animação para confirmar que o jogador está dando um super chute, que necessita de precisão, já que não é como os chutes assistidos e depende bastante da mira para ter sucesso. Demora um pouco para se pegar o jeito. Depois é só alegria.





A bola parada também recebeu uma atenção especial neste Fifa 23. Agora é possível definir o estilo da batida, além da direção e força.

Na cobrança de escanteio, por exemplo, os jogadores e jogadoras podem escolher entre bola de chapa com efeito, por cobertura, bola baixa de chapa, bola baixa direta, bola seca, bola de trivela... Basta treinar e usar para surpreender o adversário. O mesmo vale para faltas. Já nos pênaltis é necessário acertar o timing perfeito para o chute.

A marcação foi aperfeiçoada, o que força uma maior imaginação do ataque. Pelo menos neste começo de Fifa não adianta sair correndo pelas pontas. É necessário trabalhar, trocar passes até encontrar espaço para finalizar.

Além disso, agora você pode chamar até dois jogadores para ajudar na marcação. Nas versões anteriores, era possível puxar apenas um companheiro. A novidade, claro, requer treino para não abrir espaço na defesa, mas tem uma resposta positiva quando executada com habilidade.

OUTRAS NOVIDADES

O Fifa 23 apresenta crossplay para jogadores e jogadoras na plataforma da mesma geração, permitindo que eles se conectem com amigos e amigas e compitam nos modos 1v1, incluindo o Ultimate Team e Amistosos Online.

Aprimoramentos no Modo Carreira permitem que os jogadores e jogadoras definam sua personalidade e experiência no dia da partida, com novas atividades fora do campo para ajudar a definir sua carreira de atleta. O Modo Carreira - Manager permite que você assuma o controle de gerentes de futebol autênticos de todo o mundo… e Ted Lasso, o personagem da série, enquanto leva seu time à glória.

O Pro Clubs e o Volta Football têm um novo ponto de entrada compartilhado que permite mais maneiras de personalizar, jogar e progredir um jogador em ambos os modos, além da capacidade de ganhar pontos de XP do Pro Clubs em cada modo.

Pela primeira vez na história, os fãs também podem experimentar o jogo com times de clubes femininos no Campeonato Inglês e do Francês, além claro das seleções.