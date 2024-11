A revista France Football divulgou nesta sexta-feira alguns detalhes sobre a votação do prêmio Bola de Ouro, vencido pelo jogador do Manchester City, Rodri. O espanhol teve uma vantagem de apenas 41 pontos sobre o brasileiro Vini Jr., que ficou na segunda posição. O atacante do Real Madrid não foi à premiação como forma de protesto do clube espanhol pelo resultado.

Cada voto de melhor jogador do mundo dado pelos jornalistas valeu 15 pontos e, por isso, a diferença entre Rodri e Vini Jr. é considerada pequena. O segundo colocado ficou com 12 pontos, o terceiro 10, o quarto, oito pontos, o quinto sete pontos, e cinco, quatro, três, dois e um ponto, sucessivamente, para as demais posições.

Revista France Football revela diferença de pontos entre Rodri e Vini Jr na Bola de Ouro Foto: Michel Euler/AP