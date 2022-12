Cristiano Ronaldo foi substituído na derrota de Portugal para a Coreia do Sul por 2 a 1, que sacramentou a classificação dos asiáticos às oitavas da Copa do Mundo de 2022, e teve uma reação ‘inflamada’ no momento da troca. De acordo com o jornal português A Bola, o atacante teria reclamado de uma suposta pressa para tirá-lo de campo, o que ainda não se sabe é se a revolta foi o treinador Fernando Santos ou com um jogador coreano que o falava para sair.

Nas imagens da transmissão da partida, é possível ver Cristiano incomodado no momento da substituição, e as supostas palavras dele, enquanto passava a faixa de capitão para Pepe, foram: “Que pressa do c** para me tirar”.

Cristiano Ronaldo no momento em que foi substituído durante o duelo com a Coreia do Sul pelo Grupo H; atacante se irritou. Foto: Pedro Nunes/Reuters

Na coletiva de imprensa após o jogo, o técnico reiterou que as reclamações do craque português foram, com certeza, a um adversário dentro de campo. “Não tenho dúvidas, eu ouvi”, disse Santos. “Foi a resposta dele para o coreano. Ronaldo entendeu a substituição, porque não entenderia?”.

“O coreano estava pedindo para Ronaldo sair, e ele respondeu ‘está com muita pressa para que eu saia’”, completou, adicionando que Pepe ainda teve que intervir no caso. “Se ver as imagens, é possível vê-lo (Pepe) indo para cima do sul-coreano por causa disso”.

Mesmo com a derrota, Portugal não perdeu a liderança do Grupo H e avançou em primeiro às oitavas, mas perdeu a chance de ser uma das únicas seleções com 100% de aproveitamento - a outra, e única de momento, com essa possibilidade é o Brasil.

O adversário dos europeus na rodada inicial do mata-mata será o segundo colocado da chave da Canarinho, que também inclui Suíça, Sérvia e Camarões.