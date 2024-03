Richard Ríos não está no nível técnico e de idolatria de outros colegas de elenco no Palmeiras, como Dudu, Raphael Veiga, Gustavo Gómez e Weverton, mas o colombiano tem surpreendido também fora das quatro linhas e se tornou um fenômeno nas redes sociais, capaz de superar números dos companheiros e mudando o perfil de seguidores do clube.

Com 23 anos, Ríos chegou ao Palmeiras na última temporada após se destacar pelo Guarani. Antes, o volante havia passado pelo Flamengo. Ele desembarcou no Brasil em 2019 após se destacar no futsal na Colômbia. Até hoje fica nítido em seu estilo de jogo a habilidade comum a atletas do futsal. O tempo no País o fez praticamente perder o sotaque e falar um português irretocável.

Richard Ríos conquista público e traz seguidoras colombianas para o Palmeiras. Foto: Fabio Menotti/SE Palmeiras

PUBLICIDADE Depois de passar pelo time rubro-negro foi ao México, onde vestiu a camisa do Mazatlán. Em 2022, retornou ao futebol brasileiro, mas não caiu nas graças de Dorival Júnior - hoje comandante da seleção brasileira - na equipe do Rio e acabou por ser transferido para o clube de Campinas. Ríos ocupa uma posição em campo bastante disputada no Palmeiras. Além do colombiano, o técnico Abel Ferreira tem Zé Rafael, Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Fabinho. Se em 2023, o jogador não era tido como titular, nesta temporada conquistou seu espaço e tem aparecido frequentemente entre os 11.

Richard Ríos e o sucesso nas redes sociais

No Instagram, Ríos conta com 2,2 milhões de seguidores. De acordo com seu estafe, diferentemente da maioria dos perfis de jogadores de futebol, o colombiano conta com um público dividido entre homens e mulheres. Normalmente, perfis masculinos costumam seguir mais as contas dos atletas.

Richard Ríos em ação pela equipe do Palmeiras em jogo pelo Paulistão. Foto: Fabio Menotti/SE Palmeiras

O volante supera, em número de seguidores, ídolos da equipe alviverde que estão há muito mais tempo no clube, como Raphael Veiga e Gustavo Gómez. Ele está em pé de igualdade com o atacante Dudu e só perde para o atacante Endrick, que já extrapolou qualquer fronteira ao ser negociado com o Real Madrid. Veja os números de seguidores no Instagram dos principais atletas do Palmeiras:

Endrick: 7,5 milhões Richard Ríos: 2,2 milhões Dudu: 2,2 milhões Raphael Veiga: 2,1 milhões Weverton: 1,9 milhão Rony: 1,7 milhão Gustavo Gómez: 1,5 milhão Piquerez: 1,1 milhão Gabriel Menino: 1,1 milhão Marcos Rocha: 882 mil Zé Rafael: 776 mil

Ríos não faz sucesso apenas no Instagram. Mesmo sem ter um perfil no TikTok, o colombiano tem grande performance por lá. Fãs fazem o que se convencionou chamar de “edits” do jogador. O vídeo consiste em imagens do atleta - em lances de jogo, dançando em comemoração de um gol - com uma música ao fundo, algo que parece simples, mas que provoca um engajamento orgânico.

“Sua integração plena ao idioma e cultura brasileira, somada à sua personalidade descontraída e cativante, não apenas fortalece esse laço emocional com os torcedores, mas também amplia as possibilidades de exposição da marca do clube, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, incluindo sua pátria, a Colômbia”, afirma Rodrigo Azevedo, diretor de criação da agência End to End, empresa de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

Moda e estilo de Richard Ríos cativam fãs

O estilo que Ríos exibe com a bola nos pés se transporta para as redes sociais. A pedido do Estadão, Deborah Cancherini, especialista em design e moda, e a visagista Claudete Carvalho analisaram o jogador do Palmeiras.

Richard Ríos conquistou a titularidade no Palmeiras e ganhou a confiança de Abel Ferreira. Foto: Fabio Menotti/SE Palmeiras

Por meio de uma análise das linhas e traços do rosto do colombiano, Claudete afirmou que Ríos demonstra ser alguém ativo, perseverante, pragmático e caloroso. Segundo a visagista, as maçãs do rosto bem definidas revelam alguém altruísta e sociável. O cabelo repicado traz movimento e dinamismo à imagem do volante palmeirense.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE “O rosto largo mostra alguém com muita energia, que facilmente se adapta ao ambiente e às circunstâncias, extrovertido, com facilidade para fazer amigos. Testa retangular larga (vista de frente) e inclinada (vista de perfil) mostra tendência a pensamentos rápidos e que são tomados como certos a serem executados o mais rápido possível. Olhos fundos, com cantos caídos, demonstra sensibilidade emocional, reserva em mostrar suas emoções e senso crítico. Boca larga e projetada, mostra facilidade de comunicação e que projeta sua fala, ou seja, provavelmente é motivador e demonstra liderança”, afirma Claudete. Para Deborah, o sucesso de Ríos tem explicação. “Ele é a cara da nova geração: jovem, atleta, tatuado e preocupado com a estética. Através de seu perfil, Richard, exibe um belo sorriso e demonstra ter estilo esportivo, com toque fashionista, através de suas escolhas por peças confortáveis, esportivas e desejadas, ao compartilhar com seus seguidores looks do dia que ele veste, em sua maioria de marcas de luxo como Off-White, Balenciaga e Lacoste.”

Deborah também ressalta a escolha de efeitos monocromáticos e bicolores nos looks de Ríos que produzem um visual clean e refinado. “Ele demonstra estar superatento às tendências atuais e gringas. Luzes no cabelo, sobrancelha e barba feita, também fazem parte do visual de Richard, demonstrando que ele é preocupado com a sua estética dentro e fora de campo. E, não podemos esquecer da tatuagem estratégica no pescoço: Be Brave (seja corajoso). Cada vez mais estamos vendo jogadores preocupados com a estética, o que serve de boa influência para a geração jovem, deixando claro que homens devem sim, cuidar de sua estética e imagem.”

Como o Palmeiras pode aproveitar o sucesso de Richard Ríos?

Para aproveitar o sucesso que é o colombiano, o Palmeiras entrou na onda dos edits e conquistou um dos seus melhores resultados no TikTok. Os dois vídeos mais vistos da história do perfil alviverde nessa rede social têm Ríos como protagonista. O primeiro, com Endrick, conta com 10,8 milhões de visualizações. O segundo tem 9 milhões. Confira:

Ainda de acordo com informações do Palmeiras, nesse segundo vídeo, em que Ríos aparece sozinho, a principal origem de audiência foi a capital colombiana, Bogotá, com 23% das visualizações. Em segundo lugar ficou a cidade natal do jogador, Medellín, com 14%. São Paulo apareceu apenas na terceira colocação, com 11%.

“Tudo que o fã do clube quer é uma conexão próxima, e de alguma forma, se o atleta consegue se comunicar bem e é assíduo nas redes sociais, torna-se um grande ativo a ser explorado para ele próprio e para a própria instituição. Internamente, o marketing precisa saber o momento adequado e fazer uma leitura do perfil de fãs do atleta, e assim, fazer a conexão, criar produtos e gerar conteúdo que faça sentido para as duas partes”, analisa Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

Com o bom desempenho no Palmeiras, Ríos também se tornou figura carimbada nas convocação da seleção colombiana. Nesta segunda-feira, Ríos se apresenta ao time nacional para a disputa de amistosos com a Espanha, em Londres, dia 22, e com a Romênia, em Madri, dia 26.