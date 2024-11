Ríos enaltece experiência do Palmeiras antes de pegar Botafogo: 'Acostumado a jogos difíceis'

O jogador também aposta no “empurrão" que virá das arquibancadas. “São duas grandes equipes, mas eu tenho certeza de que, com o apoio de todos os nossos torcedores, podemos fazer uma grande partida e sair com a vitória”, afirmou. “Quero convidar todo mundo para apoiar desde o primeiro até o último minuto. Vamos entrar para deixar tudo em campo e sair com a vitória.”

No Palmeiras desde o ano passado, Richard Ríos não esconde a felicidade por estar como titular da equipe, na qual soma 99 jogos. “Venho realizando muitos sonhos aqui no clube e na seleção do meu país. A marca de 100 jogos é muito importante para mim, para minha família, em um clube tão importante como o Palmeiras. É gratificante. Tenho muito a agradecer.”

Ríos voltou a ser titular do Palmeiras na rodada passada, na vitória por placar mínimo sobre o Atlético Goianiense fora de casa. Para o jogo desta terça, o técnico Abel Ferreira deve fazer apenas uma alteração na equipe, com a volta do zagueiro Murilo, recuperado de lesão, na vaga de Vitor Reis.