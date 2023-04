Richarlison acompanha a seleção feminina em Wembley na disputa da Finalíssima contra a Inglaterra

A seleção brasileira feminina está recebendo um apoio especial na disputa da Finalíssima, contra a Inglaterra. Depois de ter ido acompanhar um treinamento da equipe, o atacante Richarlison está na tribuna do estádio Wembley com a camisa da atacante Debinha torcendo pela seleção nesta quinta-feira.

O duelo desta quinta-feira coloca frente a frente o Brasil, campeão da última edição da Copa América feminina, e a Inglaterra, que venceu a Eurocopa no último ano. A partida entre brasileiras e inglesas deve se tornar o jogo entre seleções do futebol feminino com o maior público presente em um estádio, já que todos os 90 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

Richarlison está no estádio de Wembley para torcer pela seleção feminina de futebol Foto: Molly Darlington / REUTERS

No duelo contra a seleção feminina inglesa Pia Sundhage mudou a forma de jogar. Como já havia comentado nas entrevistas anteriores ao jogo, a treinadora deixou claro que a formação tática seria outra e entrou com três zagueiras e defendendo com uma linha de cinco na marcação.

As duas partidas desta data Fifa são as últimas da equipe antes da disputa da Copa do Mundo, que aconteceu na Austrália e na Nova Zelândia no meio de 2023. O Brasil abre sua participação no mundial contra o Panamá, no dia 24 de julho. Na sequência, a equipe encara a França e depois a Jamaica na primeira fase.