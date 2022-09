‘Espero que o povo brasileiro acredite mais em mim’, afirma Richarlison

Embora faça parte de todo o ciclo da seleção brasileira com destino ao Catar e esteja prestigiado com o técnico Tite, Richarlison parece não se sentir tão apoiado pelos torcedores. Protagonista com dois gols na vitória do Brasil sobre Gana em amistoso nesta sexta-feira, na França, o atacante fez um pedido para que os brasileiros confiem em seu futebol com a camisa amarelinha.

“Venho aqui, faço meu trabalho calado e aproveito cada oportunidade. Espero que o povo brasileiro acredite mais em mim porque eu, quando visto a camisa da seleção, faço bastantes gols”, pediu o camisa 9.

De fato, o atacante que trocou o Everton pelo Tottenham nesta temporada ostenta bons números com a camisa da seleção brasileira desde que foi chamado pela primeira vez em setembro de 2018.

Richarlison comemora gol pelo Brasil com Thiago Silva Foto: Damien Meyer/AFP

São 16 gols em 37 partidas que lhe renderam prestígio com Tite e presenças constantes nas convocações. É muito provável que o capixaba natural de Nova Venécia esteja entre os 26 atletas convocados por Tite que disputarão a Copa do Mundo do Catar entre novembro e dezembro.

“Estou vestindo a camisa 9 hoje e toda vez que eu visto ela eu estou metendo gol. É continuar trabalhando forte e continuar fazendo meus gols”, enfatizou o atacante de 25 anos, apelidado de “pombo”.

O Brasil faz último compromisso antes do Mundial do Catar na próxima terça-feira, 27, às 15h30 (horário de Brasília), em Paris. O adversário será a Tunísia, outra seleção africana. A previsão é de que Tite anuncie os 26 que levará para a Copa no dia 7 de novembro. A estreia no Mundial será contra a Sérvia, dia 24 de novembro.