Richarlison se solidariza com vítimas de ataque a tiros no Espírito Santo: ‘Muita força e carinho’

Capixaba de Nova Venécia, o atacante da seleção brasileira Richarlison publicou uma mensagem em solidariedade às vítimas do ataque a tiros a duas escolas em Aracruz, na região norte do Espírito Santo, na manhã de sexta-feira, que deixaram ao menos três pessoas mortas e outras 13 feridas.

Autor dos gols da vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2 a 0, na estreia da Copa do Mundo, Richarlison desejou “força e carinho” aos amigos e familiares, em mensagem publicada na sua conta no Twitter, neste sábado. Essa postura tem sido uma marca do atacante da seleção.

Minha solidariedade e tristeza pelo que aconteceu ontem no meu estado, em Aracruz. Professoras e uma criança morta. Coisa impossível de acreditar que ainda aconteça. Muita força e carinho pras famílias e amigos 😢😢 — Richarlison Andrade (@richarlison97) November 26, 2022

Ativo nas redes sociais, o atleta usa seus espaços pessoais na internet para se posicionar sobre diversos assuntos como política, causas sociais e ambientais e racismo, entre outros temas. Seus atos de solidariedade também foram elogiados. Após o brilho na estreia do Brasil na Copa do Catar, internautas relembraram quando o atacante decidiu ajudar pessoas.

Como aconteceram os ataques em Aracruz?

O suspeito entrou primeiro na Escola Estadual Primo Bitti, por volta das 9h30. Ele invadiu a sala dos professores e atirou nas pessoas que estavam lá. Duas morreram no local. Após esse primeiro ataque, ele entrou em um carro de cor dourada, que estava com as placas cobertas, e partiu para a segunda escola. No Centro Educacional Praia de Coqueiral, ele se dirigiu ao segundo andar do prédio, entrou em uma das salas de aula e começou a atirar em alunos que estavam próximos da entrada. Ao todo, três pessoas foram baleadas e uma aluna de 12 anos morreu.

O autor do crime é filho de um policial militar e estudou até junho deste ano na Escola Estadual Primo Bitti. Na hora dos ataque, ele usava roupa camuflada com uma suástica nazista no braço, capuz e tinha o rosto coberto por uma máscara de caveira, conforme imagens de câmeras de segurança.