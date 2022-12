Richarlison tatua nas costas rostos de Ronaldo e Neymar e mensagem de Pelé; veja imagem

Após ter dado adeus a sua primeira participação em Copas do Mundo, com a eliminação do Brasil dianbte da Croácia, Richarlison resolveu eternizar o momento vivido no Catar com uma tatuagem especial, que cobre suas costas. Na arte, o atacante resolveu fixar na pele o próprio rosto, centralizado, ao lado das figuras de Neymar e Ronaldo Fenômeno e o autógrafo de Pelé.

Acima da assinatura, Richarlison prepara eternizar no corpo o comentário que o “Rei do Futebol” fez em uma postagem após o atacante ter marcado dois gols na estreia do Brasil na competição do Catar. “Você fez o Brasil sorrir”, dizia a mensagem.

Em storie divulgado em sua conta no Instagram, o atleta divulgou a preparação da tatuagem, com o decalque do desenho sendo colocado nas costas. A arte escolhida ainda contempla uma parte da bandeira do Brasil e abaixo uma imagem de um garoto olhando para um conjunto de casas com a camisa 9 da seleção brasileira — mesma numeração usada por Richarlison no Mundial.

Richarlison deciciu eternizar os rostos de Neymar, Ronaldo e uma mensagem de Pelé nas costas.

A tatuagem está sendo feita em um estúdio em Londres, com um tatuador de confiança do atacante da seleção brasileira e do Tottenham. De acordo com informações divulgadadas nesta terça-feira pelo The Athletic, o atacante deixou o Mundial do Catar lesionado e pode desfalcar seu clube por até um mês.

Richarlison iniciou tatuagem que conta com os rostos de Neymar e Ronaldo Fenômeno.