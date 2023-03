Richarlison reclama de falta de espaço no Tottenham e critica Conte: ‘Temporada está uma m…’

Após a eliminação do Tottenham para o Milan nas oitavas de final da Liga dos Campeões, Richarlison questionou as decisões tomadas pelo técnico Antonio Conte, que o colocou em campo apenas aos 25 minutos do segundo tempo. A insatisfação não foi apenas em razão da partida desta quarta. O atacante brasileiro está frustrado com a falta de espaço na equipe e diz não entender o motivo de ter sido reserva nos últimos dois jogos.

“Eu vinha bem, de uma sequência boa, com duas vitórias, contra o West Ham e contra o Chelsea. De repente, me colocou no banco. Perguntei o motivo, não falaram nada. Ontem, pediu pra eu fazer um teste na academia e falou que se eu estivesse bem iria para o jogo. Chegou na hora do jogo e me colocou no banco. Não dá para entender”, afirmou em entrevista pós-jogo ao canal TNT Sports.

“Sou profissional, trabalho todo dia e quero jogar. Falta minuto, falta tempo. Essa temporada está sendo uma m… porque não tenho minutos, sofri um pouco de lesão também, mas quando entro em campo dou minha vida. Fiz jogos bons, principalmente contra o Chelsea, ganhamos a partida. Não tem muito o que falar, acho que eu deveria ter jogado”, completou.

Comprado nesta temporada, Richarlison amarga a reserva do Tottenham. Foto: Paul Childs/Action Images via Reuters

O Tottenham venceu o West Ham e o Chelsea, ambos por 2 a 0, em jogos nos quais Richarlison foi titular. Ele também começou jogando a partida seguinte, contra o Sheffield United, que terminou em derrota por 1 a 0 e eliminação na Copa da Inglaterra. Em seguida, o brasileiro iniciou no banco o revés diante do Wolverhampton e a eliminação para o Milan.

Antes da partida com o West Ham, foi reserva durante seis jogos consecutivos e, em um deles, sequer foi acionado. O atacante tem sido questionado pois não tem marcado gols.Desde que chegou ao clube londrino, anotou apenas dois gols, em setembro do ano passado, na vitória por 2 a 0 sobre o Olympique de Marselha pela fase de grupos da Liga dos Campeões.

A torcida do Tottenham também não está muito feliz com Antonio Conte, que admite a possibilidade de ter o trabalho interrompido antes do fim de seu contrato, no meio deste ano. “Até o final da temporada, conversaremos com o clube, meu contrato acaba em junho e, então, nós veremos. Pode ser até que me demitam antes”, afirmou o treinador, recentemente submetido a uma cirurgia para remoção da vesícula que o obrigou a ficar afastado por algumas semanas.

Segundo especulações da imprensa britânica, o nome de Mauricio Pochettino, sem clube desde que deixou o PSG já é cotado como possível substituto do italiano. Fora da Liga dos Campeões, o Tottenham foca em confirmar a vaga para a edição da próxima temporada. Atualmente, está na zona de classificação, em quarto lugar no Campeonato Inglês .