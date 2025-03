Rivaldo diz que Neymar tem espaço no Barcelona atual e vê Raphinha como Bola de Ouro

Mesmo com o pequeno embate com o artilheiro da seleção brasileira por conta de um episódio do podcast de Romário há algumas semanas, Rivaldo não poupou elogios a Neymar e a sua atuação em campo em entrevista recente. O ex-jogador também comentou sobre como após um ano dominado por Vinicius Jr., para ele, o melhor jogador em atuação no mundo nesta temporada é novamente um brasileiro.

À Betfair, o Bola de Ouro de 1999 afirmou que Neymar, atualmente no Santos, teria espaço para retornar ao Barcelona — clube em que o próprio Rivaldo fez história. Antes de voltar ao Brasil, o meia santista foi especulado no time catalão.

Leia também Neymar se reapresenta e inicia possível último ciclo no Santos antes de fim do contrato; veja jogos

“Ele ainda tem 33 anos, acho que ainda poderia jogar sim. Neymar fez história dentro do clube, mas a forma como ele saiu deixou a torcida chateada porque todos gostavam dele lá. Mas, se ele manter o que estamos vendo no Santos, fazendo gol e ganhando ritmo, ele ainda tem espaço em qualquer time do mundo”, disse o ex-atleta. “Tudo depende dele e também do próprio Barcelona nesta reta final da temporada, mas sem dúvida ele tem espaço hoje nesse time porque é um grande jogador”

Raphinha foi responsável direto por dois dos três gols da classificação do Barcelona às quartas de final da Champions League em cima do Benfica; com 11 gols, jogador é o brasileiro que mais marcou em uma mesma edição do torneio Foto: Josep Lago/AFP

PUBLICIDADE O craque de 2002 também opinou sobre o momento de Raphinha. Em alta na Espanha, o brasileiro já é colocado por alguns veículos locais como forte candidato às premiações desta temporada — opinião com a qual Rivaldo está de acordo. “Muita gente não acreditava nele e ele seguiu trabalhando e mostrando para todos que conseguiria se provar e se provou e isso fica coroado com essa grande marca para um brasileiro com mais gols em uma única Champions League”, pontuou na entrevista.

Com 11 gols nesta edição da Champions League, Raphinha é o artilheiro do torneio e também um dos líderes de assistências. Além disso, é um dos grandes responsáveis pela primeira colocação do Barcelona na LaLiga e marcou dois dos gols da classificação do clube às quartas de final da competição continental em cima do Benfica — três, contando o jogo de ida.

“Ele precisa aproveitar essa fase dele e seguir jogando bem e trabalhando bastante, assim como todo time do Barcelona e tem tudo para fechar a temporada com muitos títulos e levar a Bola de Ouro nesta temporada. Ele só precisa continuar dessa forma humilde, trabalhando e fazendo gols que sem dúvida ele vai cumprir todos os objetivos que ele traçou para a temporada”, finalizou Rivaldo.