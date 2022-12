Rivaldo se diz contrário a técnico estrangeiro na seleção: ‘Temos treinadores capacitados’

Rivaldo foi mais um jogador a se posicionar sobre quem deve ser o novo treinador da seleção brasileira. Depois de Ronaldo dar algumas opções sobre quem pode ser o substituto de Tite, o camisa 10 da conquista do pentacampeonato brasileiro em 2002 não escondeu ser contrário a presença de um comandante estrangeiro na seleção.

“Eu não concordo e acho uma falta de respeito com os treinadores brasileiros que seja cogitado a contratação de um treinador estrangeiro para nossa seleção. Acredito que temos treinadores capacitados para assumir a seleção brasileira neste momento e fazer um bom trabalho, como : Rogério Ceni, Fernando Diniz, Cuca, Renato Gaúcho e Dorival Jr. Trazer um treinador estrangeiro não é certeza que seremos campeões mundiais”, diz parte do texto publicado por Rivaldo nas redes sociais.

Para o ex-jogador, a questão de se ter um treinador estrangeiro não se limita ao fato da qualidade do profissional. Para Rivaldo, o cargo deve ser ocupado por alguém que tenha ‘sangue brasileiro’.

Rivaldo usou as redes sociais para se posicionar sobre treinador estrangeiro na seleção brasileira Foto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh

“Os estrangeiros sem dúvidas são muito bons treinadores também, mas a seleção é nossa, da nação e tem que ser dirigida por alguém que tenha sangue brasileiro correndo nas veias. O mais importante são os jogadores, temos que ajudá-los, encorajar e dar confiança… porque temos uma bela geração à caminho e uma base com experiência com a amarelinha”.

POSIÇÃO DA CBF

Por conta de toda a especulação que vem acontecendo nos últimos dias sobre o novo treinador da seleção brasileira, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) emitiu uma nota nesta segunda-feira (12), para deixar claro que o novo treinador será anunciado apenas em 2023.

“A CBF vem a público reiterar que o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, não nomeou ou autorizou qualquer pessoa da confederação (vice-presidentes, diretores, executivos ou funcionários) ou de fora da confederação (presidentes de federação ou dirigentes de clubes) a procurar, em nome da Presidência, qualquer treinador ou profissional do futebol para a composição da equipe que irá trabalhar junto à Seleção Brasileira Masculina de Futebol, com foco na classificação para a Copa do Mundo de 2026. A CBF também desautoriza qualquer pessoa a falar em nome da entidade sobre o assunto”, diz o comunicado.

Vale lembrar que a CBF informou, antes do início da Copa do Mundo do Catar, que mesmo com a posição de Tite de deixar o cargo de técnico da seleção já oficializado a escolha do novo treinador seria feita pelo presidente Ednaldo Rodrigues, no próximo ano, e que o processo da definição seria mantido em sigilo.