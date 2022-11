River Plate terá o ex-zagueiro Martín Demichelis como substituto de Marcelo Gallardo

Publicidade

O River Plate enfim definiu o nome do substituto de Marcelo Gallardo. O técnico multicampeão anunciou sua saída do clube, por quem conquistou inúmeros títulos, os mais importantes foram as Libertadores de 2015 e 2018. Para o seu lugar, foi contratado o ex-zagueiro Martín Demichelis, que vinha comandando o time B do Bayern de Munique.

O próprio clube alemão confirmou a saída do treinador. “O FC Bayern e Martín Demichelis concordaram que o treinador da segunda equipe irá para o seu clube de formação, o River Plate, de Buenos Aires, a seu próprio pedido, para assumir o cargo de treinador principal.”

Marcelo Gallardo encerrou sua passagem pelo River Plate na vitória por 4 a 0 sobre o Betis, da Espanha, em um amistoso. Demichelis chega com o objetivo de levar o clube novamente à conquista da Libertadores da América e do Campeonato Argentino. A última vez que o clube conquistou o título nacional foi em 2021.

Martín Demichelis em ação pelo River Plate em duelo com o Deportivo Cali na Libertadores de 2000. Foto: Enrique Marcarian/ Reuters

“É uma história de loucos. O Bayern me trouxe do River Plate como jogador jovem e agora volto do Bayern como jovem treinador. Saio deste clube com muita gratidão em meu coração e agora espero a grande tarefa em meu segundo clube do coração”, disse Demichelis, pela primeira vez como treinador do River Plate.

Ex-zagueiro, com 51 jogos com a camisa da seleção argentina e passagens por River Plate, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Manchester City e Málaga, Martín Demichelis volta ao clube que o revelou, agora, como treinador, aos 41 anos.

Esta será a primeira experiência do argentino no comando de uma equipe principal, já que estava à frente da equipe B do Bayern de Munique.