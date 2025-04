River Plate x Barcelona de Guayaquil na Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, a partida entre River Plate e Barcelona de Guayaquil está marcada para acontecer nesta terça, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Sediado no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo streaming Paramount+.

Com o mesmo número de pontos, gols marcados e gols sofridos, River Plate e Barcelona de Guayaquil disputam a primeira colocação do Grupo B. Em primeiro lugar, no momento, encontra-se o River Plate. Na rodada de estreia, o time argentino derrotou o Universitario por 1 a 0 e, por isso, acumula três pontos e um saldo de um gol.

Já o Barcelona de Guayaquil, na primeira rodada da Copa Libertadores, enfrentou o Independiente del Valle. O time equatoriano acabou vencendo a partida também por 1 a 0, e acumula os mesmos três pontos e saldo de um gol do adversário desta terça. A depender do resultado do jogo desta noite, um líder será, enfim, definido no grupo.

RIVER PLATE X BARCELONA DE GUAYAQUIL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIBERTADORES

Data: 08/04/2025

08/04/2025 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG)

ONDE ASSISTIR A RIVER PLATE X BARCELONA DE GUAYAQUIL AO VIVO

Paramount+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RIVER PLATE

RIVER PLATE: Franco Armani, Fabricio Bustos, Germán Pezzella, González Pírez, Milton Casco, Kevin Castaño, Nacho Fernández, Rodrigo Aliendro, Franco Mastantuono, Miguel Borja, Ian Subiabre. Técnico: Marcelo Gallardo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BARCELONA DE GUAYAQUIL

BARCELONA DE GUAYAQUIL: José Contreras, Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gustavo Vallecilla, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Joaquín Valiente, Jhonny Quiñónez, Octavio Rivero, Janner Corozo, Cristhian Solano. Técnico: Segundo Castillo.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE RIVER PLATE E BARCELONA DE GUAYAQUIL

05/04 - Sarmiento 1 x 1 River Plate - Campeonato Argentino

- Campeonato Argentino 01/04 - Barcelona de Guayaquil 1 x 0 Independiente del Valle - Libertadores