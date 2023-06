River Plate x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

Nesta quarta-feira, 7, River Plate e Fluminense protagonizarão mais um clássico entre Argentina e Brasil na Copa Libertadores, no Estádio Monumental de Nuñez. Os donos da casa precisam da vitória para seguir vivos na competição, enquanto o tricolor carioca, que vence por 5 a 1 no duelo entre as equipes no Maracanã, necessita somente de um empate para classificar às oitavas.

Após uma sequência de baques e a eliminação da Copa do Brasil para o Flamengo, a equipe de Fernando Diniz se recuperou no último fim de semana no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Red Bull Bragantino e chega embalado para o confronto, mas ainda terá que lidar com os importantes desfalques de Marcelo e Alexsander. Pelo lado de Martín Demichelis, a ausência será de Enzo Pérez, enquanto Nacho Fernández é dúvida.

RIVER PLATE X FLUMINENSE

LOCAL : Buenos Aires, Argentina.

: Buenos Aires, Argentina. ESTÁDIO : Monumental de Nuñez.

: Monumental de Nuñez. DATA : 7 de junho de 2023 (quarta-feira).

: 7 de junho de 2023 (quarta-feira). HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

River Plate x Fluminense. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta).

Paramount+ (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

RIVER PLATE: Armani; Herrera, Rojas, González Pírez e Casco; Aliendro, Palavecino (Solari), Nacho, Barco e De La Cruz; Beltrán. Técnico: Martín Demichelis.

Martín Demichelis. FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga; André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

QUEM APITA?

Wilmar Roldán (COL).

ÚLTIMOS RESULTADOS