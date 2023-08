A Copa Libertadores da América chegou em seu momento decisivo: o mata-mata. Um dos jogos das oitavas de final terá o clássico Brasil x Argentina, com River Plate e Internacional, que fazem o duelo de ida nesta terça-feira, às 21h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, capital argentina.

O Internacional chega com moral nesta fase, pois ainda não perdeu na Libertadores. Na fase de grupos, fez 12 pontos, com três vitórias e três empates, liderando o Grupo B. Nos últimos cinco jogos, porém, todos pelo Brasileirão, não venceu nenhum. Foram três empates e duas derrotas.

O River Plate ficou em segundo do Grupo D com dez pontos - três vitórias, um empate e duas derrotas. O time encerrou a primeira fase do Campeonato Argentino na liderança com 61 pontos após vencer o Racing por 2 a 1.

River Plate x Internacional: onde assistir, horário e escalação das equipes. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Buenos Aires, Argentina.

: Buenos Aires, Argentina. ESTÁDIO : Estádio Monumental de Núñez.

: Estádio Monumental de Núñez. DATA : 01/08/2023.

: 01/08/2023. HORÁRIO: 21h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Continua após a publicidade

ESPN 4 (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

RIVER PLATE - Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Milton Casco e Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro e Ignacio Fernández; Nicolás de la Cruz, Ezequiel Barco e Lucas Beltrán. Técnico : Martín Demichelis.

- Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Milton Casco e Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro e Ignacio Fernández; Nicolás de la Cruz, Ezequiel Barco e Lucas Beltrán. : Martín Demichelis. INTERNACIONAL - Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny; De Pena, Aránguiz e Alan Patrick; Wanderson e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

ÚLTIMOS RESULTADOS: