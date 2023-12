River Plate x Rosario Central: horário, onde assistir e escalação das equipes

River Plate e Rosario Central duelam para definir o campeão máximo da Argentina. As equipes se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h (horário de Brasília), pelo Trofeo de Campeones de la Superliga Argentina, no Estadio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero.

O Troféu dos Campeões reúne os vencedores da liga argentina e da Copa da Superliga Argentina. O River Plate pe o detentor da Primeira División, enquanto o Rosario Central venceu o Platense, no último sábado, e conquistou a copa. É a primeira vez que os dois clubes disputam o torneio. A competição aconteceu apenas uma vez, em 2019. Na ocasião, o Racing bateu o Tigre por 2 a 0.

O Rosario ainda vem embalado do título recente. O time treinado por Miguel Ángel Russo tem demonstrado grande competência coletiva. Quando necessário, porém, despontam os talentos individuais de Campaz, Malcorra, Lovera e o centroavante Martínez.

Do outro lado o River Plate não joga desde 9 de dezembro, quando foi eliminado da Copa da Liga Argentina justamente para o Rosario Central. O time do técnico Martín Demichelis empatou em 0 a 0 no tempo normal, mas perdeu nos pênaltis. Para a partida desta sexta-feira, o meia de la Cruz ainda deve estar a disposição do time portenho. O uruguaio deve transferir-se para o Flamengo.

O torneio é disputado em jogo único. Em caso de empate, é jogada a prorrogação. Depois, se persistir o placar, há disputa de pênaltis.

RIVER PLATE X ROSÁRIO CENTRAL: SAIBA TUDO SOBRE TROFEO DE CAMPEONES

DATA : 22/12 (sexta-feira).

: 22/12 (sexta-feira). HORÁRIO : 21h (de Brasília).

: 21h (de Brasília). LOCAL: Estadio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero.

ONDE ASSISTIR RIVER PLATE X ROSÁRIO CENTRAL AO VIVO

ESPN (TV fechada)

Star+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RIVER PLATE

RIVER PLATE: Franco Armani; Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Rogelio Funes Mori e Enzo Díaz; Enzo Pérez e Nicolás De la Cruz; Pablo Solari, Facundo Colidio e Esequiel Barco; Miguel Ángel Borja. Técnico: Martín Demichelis.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ROSARIO CENTRAL

ROSARIO CENTRAL: Jorge Broun; Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Carlos Quintana e Agustín Sández; Kevin Ortiz e Tomás O’Connor; Maximiliano Lovera (Agustín Toledo), Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Luca Martínez Dupuy. Técnico: Miguel Ángel Russo.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE RIVER PLATE E ROSARIO CENTRAL