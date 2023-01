Roberto Dinamite, maior ídolo do Vasco, morre aos 68 anos, após luta contra câncer no intestino

Morreu, neste domingo, Roberto Dinamite, considerado maior ídolo da história do Vasco, após lutar contra um câncer no intestino descoberto em 2021. Em janeiro de 2022, Dinamite revelou que daria início a um tratamento de quimioterapia após a descoberta de tumores. O diagnóstico veio por meio de exames realizados no fim de dezembro, quando esteve internado para tratar uma obstrução no intestino.

“Notícia dura, mas eu só tenho uma opção: Levantar a cabeça e enfrentar essa batalha”, escreveu o ex-jogador no Instagram. “Essa semana iniciarei meu tratamento de quimioterapia buscando uma pronta recuperação para retornar o quanto antes às minhas atividades”.

O Vasco declarou luto oficial de sete dias pela morte do maior ídolo. Foram incríveis 110 jogos vestindo a faixa transversal com a cruz de malta em vermelho bordada no peito, marca superada apenas por Rogério Ceni no São Paulo e Pelé no Santos. Como jogador do clube carioca, Roberto Dinamite marcou 708 gols e conquistou o Campeonato Brasileiro de 1974 (onde foi o artilheiro da competição com 16 gols), e os Estaduais de 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992, além de taças e torneios no Brasil e exterior.

É o Bob@rdinamite10 e sua estátua em São Januário. Homenagem mais do que merecida. Palmas ao @VascodaGama pela reverência.

📸 Daniel Ramalho/CRVG pic.twitter.com/eWZwjm6YRp — FERJ (@FFERJ) April 29, 2022

Roberto Dinamite é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, do estádio de São Januário e dos clássicos entre Vasco e os rivais Flamengo, Fluminense e Botafogo. Em abril de 2022, ele foi homenageado com uma estátua no gramado de São Januário e se emocionou com a presença de torcedores, além do amigo Zico, maior ídolo do rival Flamengo.

Dinamite ganhou o apelido no início de sua carreira, em um jogo entre Vasco e Internacional, no Maracanã, em 1971. O Jornal dos Sports destacou o chute forte do jovem e o chamou de “Garoto Dinamite” no seu primeiro gol com a camisa do time. Ele também atuou por Barcelona, da Espanha, além da Portuguesa e Campo Grande. Ele representou a seleção brasileira em duas Copas do Mundo.

Além de jogador e presidente do Vasco, Roberto também teve atuação na política. Entre 1992 e 2014, teve vários mandatos no Rio de Janeiro, inicialmente como vereador da capital, entre 1992 e 1994, e depois como deputado estadual - por cinco legislaturas, entre 1994 e 2014. Ele foi filiado ao PSDB e ao PMDB, atual MDB.

Homenagens a Roberto Dinamite

É com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o #MaiorDeTodos nos deixou neste domingo.



Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente.

Te amaremos para sempre, Calu.



Descanse em paz 🖤 pic.twitter.com/kgXyAx1mql — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 8, 2023

O Vasco lamentou a perda do maior ídolo nas redes sociais. “É com o mais profundo pesar que o Vasco da Gama recebe a informação que o #MaiorDeTodos nos deixou neste domingo. Carlos Roberto de Oliveira, o Dinamite, dedicou 29 dos seus 68 anos ao Clube, como atleta e Presidente. Te amaremos para sempre, Calu. Descanse em paz”

“O Roberto Dinamite foi um dos maiores jogadores da história do nosso futebol. Além de entrar para a bela história do Vasco, ele encantou os fãs do futebol em todo o mundo. A CBF se solidariza com os familiares e com os fãs do artilheiro”, disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF

A Federação de Futebol do Rio decretou luto, determinou um minuto de silêncio na primeira rodada do Campeonato Carioca e batizará o troféu de artilheiro da edição 2023 do estadual de “Roberto Dinamite”.

... A FERJ decreta luto, determina 1 minuto de silêncio na primeira rodada e batizará o troféu de artilheiro do @Cariocao 23 com o nome do eterno camisa 10 vascaíno: Roberto Dinamite.

📸 Reprodução de Internet pic.twitter.com/rDQ5nuX3QL — FERJ (@FFERJ) January 8, 2023

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, torcedor do Vasco, também prestou homenagens ao ídolo do clube. “Meu ídolo desde criança”, disse.

Meu ídolo desde criança. O cara que me fez viver as primeiras emoções c meu Vascão. Um ser humano generoso e amigo. Vai em paz Dinamite. Obrigado por todos os momentos de alegria q você me proporcionou. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a legião de fãs desse craque! 💢🥲 pic.twitter.com/DcsWzxnnBm — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 8, 2023

VELÓRIO SERÁ EM SÃO JANUÁRIO

O Vasco da Gama informou neste domingo, 8, que o velório de Roberto Dinamite será realizado no Estádio de São Januário. A cerimônia pública acontece nesta segunda-feira, 9, das 10h às 19h, próximo ao local onde está a estátua do ídolo.

Na terça-feira, 10, o velório continua de forma restrita para os familiares e convidados, também em São Januário, das 9h às 10h,em uma cerimônia de corpo presente. Em seguida, o corpo de Roberto Dinamite será levado, às 10h30, por um carro do Corpo de Bombeiros, para o Cemitério Nossa Senhora de Belém, em Duque de Caxias, onde será enterrado ao lado de seus pais.