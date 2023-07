São-paulino Roberto Justus começa a se envolver com o futebol do Coritiba: ele é sócio da SAF

Roberto Justus, de 68 anos, acompanhou a vitória do Coritiba sobre o Fluminense por 2 a 0, nesta segunda-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no camarote do Estádio Couto Pereira. O publicitário e apresentador é um dos sócios do fundo brasileiro Treecorp Investimentos, dona da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do time paranaense. Torcedor do São Paulo, ele assistiu ao duelo com a camisa do Coritiba e vibrou com os gols de Robson e Diogo Oliveira, marcados ainda no primeiro tempo.

Roberto Justus possui fatia menor na Treecorp e não dá as cartas na empresa, suas decisões são limitadas, mas ele começa a se envolver com o futebol, assim como faz outros donos de SAFs, como Ronaldo. O empresário também não deve ter nenhum cargo administrativo na SAF do Coritiba. Para o cargo de CEO, foi contratado o executivo Carlos Amodeo. As negociações entre o fundo Treecorp e o clube do Paraná foram intermediadas pela XP Investimentos, que também participou da captação de recursos para as SAFs de Botafogo e Cruzeiro, comandadas pela Eagle Football, de John Textor, e Ronaldo Fenômeno, respectivamente.

Roberto Justus acompanha jogo do Coritiba no Couto Pereira Foto: Reprodução/Twitter @EscopiaoCoxa

Em balanço publicado no ano passado, o Coritiba declara dívida de R$ 268 milhões. O Estadão apurou que o valor não assusta a Treecorp, que vê segurança jurídica na Lei da SAF e avalia o clube paranaense como “organizado internamente”.

A constituição da SAF do Coritiba foi aprovada por 95,47% dos sócios, em Assembleia Geral realizada no dia 23 de dezembro do ano passado. De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o time já gastou mais de R$ 25 milhões em contratações. Entre os reforços mais caros estão o zaguerio Kuscevic (R$ 6,2 milhões), o volante Bruno Gomes (R$ 5 milhões), o lateral-esquerdo Jamerson (R$ 4,5 milhões) e os atacantes Robson (R$ 2,2 milhões) e Rodrigo Pinho (R$ 2,7 milhões).

Roberto Justus chegou a interagir com um os torcedores no estádio. Ele comemorou o sucesso momentâneo da SAF e prometeu mmais reforços. “Desde que nós começamos, três vitórias e um empate. E olha que nem reforçamos muito o time ainda, já chegaram alguns e vai chegar muito mais”, disse.

O Coritiba iniciou mal o Campeonato Brasileiro, amargando a lanterna por diversas rodadas e demitindo os técnicos Antonio Oliveira e Antônio Carlos Zago. Este último chegou a reclamar publicamente da qualidade técnica do elenco e pediu novas contratações. Desde que o inteiro Thiago Kosloski assumiu, a equipe começou a melhorar seu desempenho e já acumula 14 pontos, a um de deixar a zona de rebaixamento, e não perde a quatro jogos. A próxima partida será contra o líder Botafogo, no Estádio Nilton Santos, no domingo, às 16h, pela 17ª rodada do Brasileirão.