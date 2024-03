Robinho fala sobre condenação por estupro coletivo e diz ter provas sobre inocência

O STJ anunciou que o julgamento terá transmissão ao vivo na próxima quarta-feira, dia 20, a partir das 14h no canal do YouTube do Tribunal. O relator da ação é o ministro Francisco Falcão. No tribunal, 15 dos 33 ministros com maior tempo de atuação vão votar a favor ou contra o cumprimento da pena no País. Robinho foi condenado em todas as instâncias na Itália. Vale lembrar que a execução de sentença estrangeira está prevista na Constituição Federal, ou seja, é um procedimento comum.

“Eu não estou pedindo para me inocentarem sem provas, eu tenho as provas”, disse Robinho na entrevista. O ex-jogador sempre negou o crime publicamente, mas a Justiça italiana possui gravações telefônicas que comprovariam as acusações. Em uma das conversas do ex-atleta, ele afirma que a vítima estava embriagada.