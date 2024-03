Robinho está em cela de 8m² e só receberá visitas daqui 10 dias; veja rotina do jogador na cadeia

“É essencial, para o progressão de regime de pena, que ele tenha um bom comportamento carcerário”, elucida Fernando Tadeu Marques, advogado e Professor de Direito e Processo Penal na PUC-Campinas. Essa boa conduta tem de ser comprovada pelo diretor do presídio. Depois, para progredir ao regime aberto, o jogador terá de cumprir mais 40% da pena restante.

Recursos

Liderada pelo advogado José Eduardo Alckmin, a defesa do ex-atacante da seleção brasileira e do Santos argumenta ele tem a prerrogativa de aguardar em liberdade até que a decisão do STJ tenha transitado em julgado, isto é, quando não é mais possível recorrer. Horas antes de o atleta ser preso em Santos, o ministro do SFT, Luiz Fux, negou um pedido de habeas corpus da defesa, que entrará com novo recurso. A defesa também vai questionar, no STJ, a homologação da sentença estrangeira.

Para Paiva, são remotas as chances de Robinho ser colocado em liberdade por força de um habeas corpus ou recurso extraordinário no STF. “Não me parece que o STF vai mudar o que ficou decidido pelo STJ”. Mesma opinião tem Marques. “Ele irá cumprir, sim, essa pena”.