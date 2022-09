Rodada acaba sendo boa para o Palmeiras após empates de Flamengo, Corinthians e Inter

A rodada que começou no sábado péssima para o líder Palmeiras, até que ficou de bom tamanho no fim do domingo. O time de Abel Ferreira sofreu dois gols diante do Bragantino, atuou mal com os reservas, mas ainda teve forças para empatar por 2 a 2. Somou um ponto e ficou à mercê de seus rivais mais próximos, que poderiam reduzir a diferença.

O Flamengo era o mais interessado e o torcedor rubro-negro foi dormir no sábado esfregando as mãos. Uma vitória do time carioca faria a vantagem cair para cinco pontos, e o Palmeiras começaria a olhar seus oponentes da corrida pelo Brasileirão pelo retrovisor. Só que não.

Palmeiras treina na Academia de Futebol para semana complicada na Libertadores Foto: Agência Palmeiras

O Flamengo contou com a vitória diante do Ceará em casa antes da hora, na véspera, e se deu mal: empatou por 1 a 1 e perdeu a chance de se aproximar do Palmeiras. A diferença foi mantida em sete pontos, 51 contra 44.

A sorte do Palmeiras se manteve em algumas outras partidas, como em outro empate da 25ª rodada: Corinthians 2 a 2 com o Internacional. As duas equipes tinham 42 pontos e podiam até ultrapassar o Flamengo na segunda colocação, mas também fracassaram. Foi até um bom jogo na Neo Química Arena, com as duas equipes buscando o gol desde o começo. A igualdade, porém, deixou Corinthians e Inter com 43 pontos, e ainda distante do líder Palmeiras.

O Fluminense também tinha a chance de se aproximar, mas também não deu sorte: perdeu para o Athletico-PR por 1 a 0. Detalhe: o time de Felipão atuou com reservas, pensando na decisão desta terça-feira com o Palmeiras pela semifinal da Copa Libertadores. O jogo será em São Paulo após derrota do time de Abel por 1 a 0 no Paraná.

Por isso que os torcedores palmeirenses ficaram satisfeitos com a rodada. Além de manter a liderança com sete pontos, o time tirou uma partida da frente. O Brasileirão tem mais 13 rodadas para chegar ao seu término. Com a vantagem que tem atualmente, o Palmeiras tem duas jornadas de frente para seus concorrentes. É o único time na casa dos 50 pontos.

Abel treinou seus titulares neste domingo pensando no jogo de volta da Libertadores, claro. Por isso também não escalou os titulares desde o começo em Bragança Paulista. O jogo de terça vale vaga para a final da competição. Precisa fazer dois gols para evitar os pênaltis. A novidade do dia ficou por conta da convocação do atacante Endrick, de 16 anos, para os treinos. A torcida tem pedido para que o treinador use o atacante, apesar da pouca idade e da conclusão de sua formação em andamento.