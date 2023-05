Rodada do Brasileirão vai ser marcada por campanha de combate ao racismo

As dez partidas da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, a serem disputadas no próximo final de semana, serão marcadas por uma campanha contra o racismo, promovida pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A iniciativa terá a participação dos árbitros e dos atletas dos 20 times que disputam a competição. A frase “com o racismo não tem jogo” será estampada nos estádios.

A mensagem também estará estampada nas camisetas dos jogadores, nas faixas dos capitães, nas moedas utilizadas pela arbitragem, nas bolas dos jogos e nas placas de publicidade ao redor do campo. Uma das ações vai ter uma manifestação dos atletas, que vão sentar no gramado por 30 segundos em apoio à campanha, assim que o árbitro autorizar o início da partida.

Um vídeo com a participação de artistas e atletas se posicionando contra o racismo - as imagens serão exibidas também nos telões dos estádios - será exibido nas redes sociais da CBF. Vale lembrar que a Confederação Brasileira de Futebol é a primeira entidade do mundo a adotar em seu Regulamento Geral de Competições a possibilidade de punição esportiva o racismo.

Após caso envolvendo Vini Jr. no último domingo, a CBF organiza ação de combate contra o racismo no Brasileirão Foto: AP Photo/Alberto Saiz

“Essa é a mensagem potente que queremos passar para toda a sociedade. Com racismo, não tem jogo. Contamos com o apoio de cada torcedor. Racismo é um crime brutal e deve ser banido dos estádios. Basta de preconceito”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A rodada do Brasileirão começará nesse sábado, com cinco jogos: Athletico-PR x Grêmio, às 16 horas, na Arena da Baixada; Fortaleza x Vasco, às 16 horas, no Castelão; Flamengo x Cruzeiro, às 18h30, no Maracanã; Cuiabá x Coritiba, às 18h30, na Arena Pantanal; e São Paulo x Goiás, às 21 horas, no Morumbi.

As outras cinco partidas serão no domingo: Corinthians x Fluminense, às 16 horas, na Neo Química Arena; Internacional x Bahia, às 16 horas, no Beira-Rio; Red Bull Bragantino x Santos, às 18h30, no Nabi Abi Chedid; Atlético-MG x Palmeiras, às 18h30, no Mineirão; e Botafogo x América-MG, às 19 horas, no Engenhão.