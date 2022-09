Jogador do Vitória tem celular furtado e clube passa endereço para que ele seja devolvido

Nem tudo foi festa para a delegação do Vitória neste final de semana. Um dia após a festa pela classificação à série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Rodrigão denunciou o roubo de seu celular durante o desembarque da equipe em Salvador, enquanto o Vitória pediu para que o aparelho “perdido” seja devolvido em sua sede.

A delegação do Vitória chegou à capital baiana após garantir o acesso em empate de 1 a 1 com o Paysandu, em Belém, Pará, no sábado. Com o aeroporto de Salvador lotado - o “AeroNêgo”, como foi batizado pela torcida e virou uma das marcas registradas da campanha do Vitória na Série C do Campeonato Brasileiro em 2022 -, Rodrigão teve seu aparelho móvel furtado no desembarque. Centenas de torcedores se juntaram para receber o elenco neste domingo.

Leia também Capello, ex-treinador do Real Madrid, relembra passagem de Ronaldo pelo clube: ‘Gostava das festas’

Nesta segunda-feira, ele utilizou suas redes sociais para se manifestar e denunciar o ocorrido. “Não sou muito de ficar postando vídeo, mas aconteceu uma coisa lamentável comigo ontem no aeroporto. Roubaram meu telefone. Triste por isso ter acontecido ontem naquela muvuca, mas feliz pelo acesso”, pontuou o jogador. “Quem tem meu contato, favor não mandar mensagem porque roubaram meu telefone”.

Desembarque da delegação do Vitória em Salvador contou com a presença de centenas de torcedores. Foto: Pietro Carpi/ ECV

Além de Rodrigão, o Vitória também se manifestou, mas diferentemente da postura de seu atacante, afirmou que o celular foi “perdido”. “O atacante Rodrigão perdeu o aparelho celular durante a comemoração na chegada da delegação no domingo, e pede a quem encontrou devolvê-lo no clube”, afirmou o clube por meio do Twitter.

O atacante Rodrigão perdeu o aparelho celular durante a comemoração na chegada da delegação no domingo, e pede a quem encontrou devolvê-lo no clube.



A reapresentação do rubro-negro está marcada para a manhã desta terça-feira (27) no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura. — EC Vitória (@ECVitoria) September 26, 2022

A partida contra o Paysandu foi a última do Vitória neste ano. O próximo compromisso na agenda do clube é a disputa da Pré-Copa do Nordeste em 2023, com os jogos marcados para os dias 5 e 8 de janeiro. A reapresentação do elenco está marcada para esta terça-feira, no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura.

Publicidade

Com 28 anos, Rodrigão chegou ao Vitória neste ano, após curta passagem pelo Sport. Além desses clubes do Nordeste, também defendeu o Santos, Ponte Preta, Avaí, Coritiba e Ceará ao longo de sua carreira.