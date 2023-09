Quem é Rodrigo Nestor, autor do golaço do São Paulo na final da Copa do Brasil com o Flamengo

O futebol e suas reviravoltas. De ameaça de morte a queridinho da torcida. Rodrigo Nestor teve dias tensos no São Paulo, mas hoje vive em paz. Consigo, com o clube e com aqueles que gritam seu nome nas arquibancadas. Cria do CT de Cotia, o camisa 11 devolveu ao são-paulino a esperança de superar o Flamengo com um lindo chute de fora da área, no fim do primeiro tempo do duelo realizado neste domingo, no Morumbi. O título veio, graças ao seu golaço.

O Flamengo abriu o placar do jogo de volta da decisão com Bruno Henrique, aos 43 minutos, que aproveitou uma bola espalmada por Rafael. Foi um verdadeiro balde de água fria em um Morumbi com mais de 60 mil torcedores num calor de 35 graus. Foi então que brilhou a estrela de Nestor. O jovem meia aproveitou a bola que sobrou após batida de falta e rebote do goleiro para, de primeira e de muito longe, guardar no fundo das redes.

A comemoração foi uma verdadeira declaração de amor ao clube que o revelou. Ele se emocionou e chorou. No São Paulo, Nestor teve momentos tensos, com críticas que ultrapassaram a barreira do limite, com ameaças de morte. Mas, assim como o time que teve paciência e não se desesperou ao sofrer o gol neste domingo, o atleta soube esperar seu momento para reaquecer o jogo que já estava fervendo. Sua paciência foi premiada com o único que troféu que faltava à coleção do São Paulo - não falta mais.

Rodrigo Nestor comemora golaço contra o Flamengo no Morumbi Foto: Isaac Fontana /EFE

“Tem muita gente que deveria ser xingada. Mas vou focar minha energia em comemorar”, disse o camisa 11 após a inédita conquista. Ele foi decisivo nos dois jogos. No primeiro confronto, cruzou a bola para Calleri marcar o único gol da partida. No duelo de volta, balançou as redes num arremate lindo.

Em agosto deste ano, poucas horas após a classificação do São Paulo na Copa Sul-Americana diante do San Lorenzo por 2 a 0, Nestor revelou que sua mãe recebeu ameaças de um torcedor, que não teve sua identidade revelada. O indivíduo exigia a saída do camisa 11 da equipe e chegou a afirmar que sua mãe corria “perigo de vida”.

Continua após a publicidade

As mensagens do torcedor foram enviadas antes da partida, na qual Nestor foi crucial na vitória e classificação são-paulina, com uma assistência para o segundo gol, marcado por Luciano. No registro da conversa, divulgado pelo meia em seu Instagram, o são-paulino se dirige com raiva à mãe de Nestor. “Pede para ele cair fora do São Paulo. Porque ele é sem talento”, escreveu. “Muita luz para você”, respondeu sua mãe.

A conversa se deu no perfil pessoal da mãe do atleta. Na sequência, o torcedor continuou com as ameaças. “Sua vida corre perigo. Ou resolve com ele ou a Independente (torcida organizada do São Paulo) resolve.” O perfil do indivíduo no Instagram foi excluído após Nestor ter revelado a troca de mensagens. Na decisão da Copa do Brasil, Nestor foi um dos melhores jogadores do São Paulo. Deixou o campo aos 34 minutos do segundo tempo festejado pelo torcedor.