Rodrygo deleta postagem onde se incluía em trio de ataque do Real Madrid: ‘Vão colocar R na sigla’

Autor do gol de empate de 1 a 1 diante do Mallorca, na estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol, no fim de semana, o atacante Rodrygo gerou controvérsia ao publicar uma postagem reivindicando a inclusão da inicial do seu nome junto ao trio “BMV”, que vem sendo exaltado pela torcida e é formado por Jude Bellingham e Kylian Mbappé e Vinícius Júnior.

PUBLICIDADE A denominação do novo “ataque dos sonhos” acabou excluindo o atacante revelado pelo Santos da lista. Em texto publicado no seu canal de WhatsApp, Rodrygo deu a entender que não gostou de ter ficado de fora. “Falaram do trio Bellingham, Mbappé e Vini, mas a essa sigla vão ter que adicionar o R de Rodrygo”, diz parte da postagem que foi publicada pela equipe de comunicação do atleta.

Real Madrid's Rodrygo celebrates after scoring the opening goal during a Spanish La Liga soccer match between Mallorca and Real Madrid at the Son Moix Stadium in Palma de Mallorca, Spain, Sunday, Aug. 18, 2024. (AP Photo/Francisco Ubilla) Foto: Francisco Ubilla/AP

A repercussão da mensagem, no entanto, gerou polêmica junto aos torcedores, já que alguns fãs interpretaram o comunicado como uma tentativa de valorização da própria imagem. O complemento da postagem valoriza ainda a força de todo o elenco para a disputa da temporada. Diante do impasse, porém, a publicação foi apagada.

“Temos o quarteto ofensivo e todo o restante do time. Cada um tem a sua importância nos jogos e vai mostrar o seu valor nas diversas competições que vamos disputar. A semana cheia vai ser de muito trabalho até a próxima partida no Bernabéu”.

No lance em que balançou a rede pelo Real Madrid diante do Mallorca, Rodrygo movimentou o placar ao completar jogada que teve a participação de Mbappé, Bellingham e Vini Jr.

Atual campeão do Espanhol, o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti volta a campo pela competição no fim de semana. No domingo, a equipe merengue recebe o Valladolid pela segunda rodada da competição.