Rodrygo e Maisa tiram fotos juntos após jogo do Real Madrid e alimentam rumores de romance

Rodrygo, atacante do Real Madrid, e a apresentadora e atriz Maisa Silva estiveram junto nesta terça-feira após o empate da equipe merengue pelas semifinais da Champions League diante do Manchester City. Uma foto compartilhada nas redes sociais pelos dois alimentou rumores de um novo romance.

Acompanhada de amigos, Maisa assistiu ao duelo das arquibancadas no Estádio Santiago Bernabéu e registrou momentos de Rodrygo em campo. Após o apito final, os dois tiraram fotos juntos e com o grupo que acompanhou a atriz no evento.

“Autografada pelo amigo”, escreveu Maisa no Instagram. Rodrygo compartilhou a imagem acompanhada de um emoji de coração. Na web, o público reagiu com bom humor e se dividiu no apoio a um possível relacionamento.

Maisa e Rodrygo tiraram fotos juntos nesta quarta-feira. Foto: Reprodução/ Instagram @maisa

Aos 22 anos, Rodrygo tem feito sucesso no Real Madrid e ganhou a titularidade da equipe nesta temporada. Maisa, por sua vez, tem 20 anos, estrelou uma série da Netflix e está vinculada à Globo. Os dois se conheceram por meio de Nicholas Arashiro, ex-namorado de Maisa e amigo próximo de Rodrygo.

Apesar dos rumores, Rodrygo e Maisa não comentaram o possível affair. No twitter, a atriz confirmou que está solteira e contou alguns perrengues na capital espanhola. “Já cheguei caindo de patinete e ralando o joelho no chão, mas deu tudo certo”, escreveu.