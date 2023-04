Rodrygo marca e joga bem, Benzema faz hat-trick e Real Madrid vence o Almería no Espanhol

Com um show de Benzema, e com o brasileiro Rodrygo também balançando a rede, o Real Madrid brindou seus torcedores com uma vitória contundente por 4 a 2 sobre o Almería neste sábado, 29, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. O destaque do triunfo foi o centroavante francês, autor de um hat-trick nos primeiros 45 minutos. O resultado leva a equipe de Carlo Ancelotti aos 68 pontos e mantém o time merengue na vice-liderança do torneio.

O Almería, que entrou em campo somente para se defender, continua a sina de tentar ficar fora da zona do rebaixamento. Com 33 pontos, no entanto, a equipe corre o risco de entrar na zona da degola no complemento desta rodada.

O atacante francês Karim Benzema ganha do goleiro Fernando Martínez na vitória do Real sobre o Almería. Foto: Juan Carlos Hidalgo / EFE

Os dois times voltam a jogar pelo Espanhol no meio de semana. Na terça, o Real Madrid visita o Real Sociedad com o desafio de manter o embalo da vitória deste sábado. No mesmo dia, o Almería conta com o apoio de sua torcida para buscar a reabilitação diante do Elche.

Em campo, Benzema começou a tomar conta da partida aos quatro minutos. Vinícius Júnior fez boa jogada pela esquerda e serviu Benzema. O francês bateu de primeira e abriu a contagem no Santiago Bernabéu. Com o jogo sob controle, e diante de um adversário assustado, o segundo gol saiu antes dos 20 minutos.

Rodrygo fez jogada sensacional pela direita, deu um “drible da vaca” no marcador e fez o cruzamento com um toque de letra. A bola veio na medida para a conclusão de Benzema aos 17 minutos: 2 a 0. Com atuação de destaque, Vinícius Júnior também chamou a atenção pelo nervosismo com as entradas dos rivais. Ainda no primeiro tempo, ele acabou levando cartão amarelo após reclamar de forma veemente com o árbitro após sofrer uma falta.

Jogando em ritmo de treino, o Real Madrid voltou a balançar a rede do rival. E novamente com seu principal atacante. Lucas Vázquez foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Benzema cobrou rasteiro, deslocou o goleiro, e estabeleceu o seu hat-trick na partida aos 41 minutos. O Almería conseguiu descontar antes do fim do primeiro tempo com Ramazani. Mas o placar de 3 a 1 logo foi alterado no segundo tempo.

Rodrygo completa goleada do Real

Na volta do intervalo, Rodrygo teve liberdade para receber a bola na entrada da área, fez o giro e acertou o ângulo do goleiro Fernando Martínez para fazer 4 a 1 aos dois minutos da etapa final. Nem mesmo o segundo gol do Almería, marcado por Robertone, de cabeça, tirou a tranquilidade da equipe de Madri. Rodrygo chegou a marcar mais uma vez. O lance, porém, acabou invalidado por impedimento.

Com boa atuação na vitória do Real Madrid, Rodrygo fechou a goleada no Santiago Bernabéu Foto: Juan Carlos Hidalgo / EFE

O Real cadenciou o ritmo até o final, mas seguiu controlando a partida. Camavinga também teve um gol anulado pelo VAR e Benzema e Asensio acertaram a trave. O jogo terminou com o Almería completamente dominado e os comandados de Ancelotti esperando apenas o apito final para comemorar mais um triunfo.