Quadrilha que invadiu mansão de Rodrygo e fez roubo de R$ 2,7 milhões é desarticulada na Espanha

AFP - A polícia espanhola anunciou esta quarta-feira, dia 13, o desmantelamento de uma quadrilha que realizava assaltos a casas de luxo na região da capital Madri. Entre as vítimas estão o atacante Rodrygo Goes, do Real Madrid e da seleção brasileira, além de outros jogadores, como astro colombiano Radamel Falcão, do Rayo Vallecano. Seis criminosos foram presos pelas autoridades.

O grupo é responsabilizado por “oito assaltos a residências cometidos desde julho de 2022″ em residências de empreendimentos de luxo em Madri e em várias regiões vizinhas, explicou a Polícia Nacional em comunicado. O roubo que colocou as autoridades no encalço do bando foi cometido em maio de 2023, na cidade de Alcobendas, quando foram levados relógios e joias de luxo no valor de aproximadamente 500 mil euros (R$ 2,7 milhões).

A região em questão tem como morador o atacante Rodrygo, que na mesma época teve a casa roubada enquanto disputava a final da Copa do Rei contra o Osasuna. Apesar da coincidência, não está claro se o valor milionário foi levado da casa do jogador brasileiro.

Rodrygo foi vítima de quadrilha que assaltava casas de luxo em Madri. Foto: Manu Fernandez/ AP

Durante as prisões, a polícia apreendeu dez relógios, joias, duas pistolas de ar comprimido e mais de 3,3 mil euros em dinheiro (R$ 17,9 mil). Para escolher os alvos, os ladrões "recorreram às redes sociais, estudando fotografias e vídeos que os atletas e a sua comitiva publicaram no interior das suas casas", explica o comunicado. O conteúdo publicado nas redes sociais ajudou os ladrões a identificar objetos valiosos e a sua localização, assim como o período em que as vítimas estavam ausentes. A maioria dos assaltos às mansões de jogadores ocorriam durante partidas de suas respectivas equipes.

Ainda de acordo com as fontes policiais, os ladrões complementavam as informações que colhiam nas redes sociais com visitas ao exterior das habitações para verificar os sistemas de segurança e conhecer as melhores vias de entrada. Os detidos são suspeitos da prática de oito crimes de roubo com violência, roubo com violência ou intimidação, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, entre outros. O juiz ordenou a prisão de três deles.