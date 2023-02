Rodrygo tem Twitter ‘invadido’ por torcedores do Flamengo após dizer que esperava Al-Hilal na final

A torcida do Flamengo sonhava em enfrentar o Real Madrid na final do Mundial de Clubes, mas o sonho do bi acabou com a eliminação na semifinal para o Al-Hilal, em uma dolorida derrota por 3 a 2. Mas há quem não se surpreendeu com a queda dos cariocas. O atacante Rodrygo, do time espanhol, classificado para a decisão, afirmou que “já esperava” encarar os sauditas na grande final, o que deixou os rubro-negros irritados no Brasil. Os mais exaltado “invadiram” o Twitter do atleta para atacá-lo.

Logo após a goleada sobre o Al-Ahly, que garantiu os espanhóis na final do torneio da Fifa, Rodrygo fez uma publicação na rede social comemorando a classificação. Não demorou muito para os flamenguistas reclamarem com o atleta pela declaração. “Você comprou a briga errada. Boa sorte daqui para frente”, escreveu um usuário das redes.

Rodrygo comemora gol pelo Real Madrid.

O pênalti perdido pelo jogador diante da Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, foi um dos temas mais lembrados pelo rubro-negros para alfinetar o ex-santista e tentar colocá-lo para baixo. “Foca mais no pênalti da próxima vez”, respondeu um flamenguista. “Parabéns pela classificação. Quanto ao pênalti na Copa, eu também sabia que tu ia errar, Rodraigo”, comentou outro, debochando da grafia do nome do atleta com ‘y’.

A postagem do jogador foi ganhando cada vez mais comentários e teve também quem entrou na discussão para defender o atacante do Real Madrid das críticas. Alguns seguidores lembraram, inclusive, o pênalti perdido por Zico, maior ídolo da história do Flamengo, nas quartas de final da Copa de 1986, contra a França.

Parabéns pela classificação. Quanto ao pênalti, eu também sabia que tu ia errar Rodraigo

foca mais no pênalti na próxima vez

“Sabe quem também foi responsável por uma eliminação do Brasil em uma Copa? O Zico. Deixa o moleque em paz e deixa de ser mimado”, escreveu um torcedor referindo-se aos comentários de outro. O fato é que nem os próprios flamenguistas aceitaram a derrota do time de Arrascaeta e Gabigol diante do saudita Al-Hilal na semifinal. Jogadores e comissão técnica foram duramente criticados. O Fla não jogou bem.

Real Madrid e Al-Hilal se enfrentam no sábado, às 16h (horário de Brasília), pela final do Mundial de Clubes, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos. O Flamengo fará a preliminar, na disputa do terceiro lugar, horas mais cedo.