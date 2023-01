Roger admite atuação ruim e exalta desempenho de rival em derrota do Grêmio

O técnico Roger Machado admitiu que o Grêmio ficou devendo uma atuação melhor na derrota por 1 a 0 para o Rosario Central, sofrida na noite da última quarta-feira, em Porto Alegre, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Mais do que isso, o treinador exaltou o "belo jogo" e o bom desempenho exibido pela equipe argentina, que agora jogará por um empate em casa, na próxima quinta, para avançar na competição continental.

Roger, entretanto, acredita que o time gremista tem condições de devolver a derrota sofrida na capital gaúcha e ir às quartas de final. "Primeiro, tenho que acreditar (na classificação) porque é uma decisão em dois tempos. Mesmo com o resultado negativo, ela (a decisão) não acabou ainda. A gente já fez jogos melhores do que o de hoje", afirmou o comandante.

Já ao falar sobre o Rosario, o técnico afirmou que o motivo da derrota em casa "passou pela postura do nosso adversário, que fez jogo de excelência, com pressão muito alta e não nos permitiu que entrasse na nossa característica". O comandante, porém, ressaltou que "o gol do nosso adversário não saiu numa circunstância dessa" e sim "em um deslize" da defesa gremista.

Roger também aproveitou a entrevista coletiva concedida após o jogo desta quarta-feira, na Arena Grêmio, para cobrar evolução do seu time no confronto de volta do mata-mata. O treinador espera que a equipe gaúcha consiga repetir a mesma eficiência mostrada pelo próprio Rosario neste duelo de ida. "Os erros saíram por um belo jogo do adversário, que jogou muito nos dois tempos. Teremos que jogar mais", afirmou.

Por ter sido derrotado em casa, o Grêmio precisará vencer por 2 a 0 para avançar às quartas de final. Triunfos por 2 a 1 ou 3 a 2, por exemplo, também podem levar o time brasileiro à próxima fase, tendo em vista o maior peso dos gols marcados fora de casa. Já uma vitória por 1 a 0 forçará a disputa por pênaltis para decidir a classificação.