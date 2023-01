Roger exalta vaga no Gaúcho e vê Grêmio mais forte

A goleada sobre o Brasil de Pelotas por 4 a 1, na última quarta-feira, classificou o Grêmio para as semifinais do Campeonato Gaúcho e empolgou a torcida que compareceu na Arena. Mas o técnico Roger Machado viu outros benefícios no resultado e na atuação. Para ele, seus comandados irão bem mais fortes para o duelo decisivo diante da LDU na semana que vem, pela Libertadores.

"Levo motivos suficientes para acreditar que evoluímos muito nos últimos jogos. Chegamos mais fortes para este jogo contra a LDU na parte de entrosamento, mesmo com ausências. Especialmente no jogo de hoje (quarta), vimos um pouco de coisas importantes e outras que não podemos deixar passar", avaliou.

Para vencer, o Grêmio precisou superar as ausências de nomes como Marcelo Oliveira, Ramiro e Everton e soube se impor. Só que Roger também viu lições a serem aprendidas antes da ida ao Equador para a partida de quarta que vem contra a LDU. O treinador não gostou do relaxamento da equipe no início do segundo tempo, quando o Brasil de Pelotas fez seu gol e voltou para o jogo.

"Por alguns momentos depois do 2 a 1, o Brasil voltou ao jogo. Mexi na equipe para manter o nível do primeiro tempo, voltamos para a partida e conseguimos um resultado melhor. Temos que entrar concentrados do primeiro ao último minuto", pediu.