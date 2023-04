Róger Guedes critica zaga do Corinthians: ‘Tem que parar de errar nas bolas paradas’

Autor do gol do Corinthians na derrota o Palmeiras, por 2 a 1, neste sábado, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Róger Guedes reclamou pelo fato de o time ter sofrido mais um gol do rival em lance de bola parada.

“Muito feliz pelo meu momento individual, infelizmente não deu. Clássico a gente sabe que é assim, sabíamos que seria difícil. A gente conversa, conversa sobre essa bola parada deles, infelizmente tomamos mais uma vez o gol. A gente tem que parar de errar nas bolas paradas”, disse o atleta, referindo-se ao gol do zagueiro Murilo, após cobrança de escanteio.

Depois da crítica, Róger Guedes tentou motivar o grupo para o duelo decisivo de terça-feira contra o Independiente del Valle pela Copa Libertadores, na Neo Química Arena. “É levantar a cabeça, tem uma decisão na terça-feira.”

Róger Guedes marcou o único gol do Corinthians na partida contra o Palmeiras neste sábado Foto: Amanda Perobelli/ REUTERS

Depois da segunda derrota consecutiva no Brasileirão, o Corinthians se concentra na Libertadores, competição na qual é o segundo colocado no Grupo E, com três pontos, ao lado do Independiente del Valle. A liderança da chave é do Argentinos Jrs.