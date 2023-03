Róger Guedes diz que Corinthians não arriscou e revela que Fagner bateu pênalti para blindar jovem

O Corinthians foi surpreendido pelo Ituano e está eliminado do Campeonato Paulista. O time alvinegro empatou no tempo normal, por 1 a 1, e perdeu nos pênaltis por 7 a 6, caindo nas quartas de final do Estadual. Para o atacante Róger Guedes, a equipe pecou pelo mau primeiro tempo que fez, quando levou pouco perigo à meta adversária.

“Acredito que pagamos muito caro pelo início de jogo. nao conseguimos mostrar isso. estávamos muito passivos. agora é levantar a cabeça. deixamos o ituano muito tranquilo no início do jogo. Agora é trabalhar. A gente teve medo de errar, faltou a gente arriscar mais”, disse o atacante.

Ao ser questionado sobre o pênalti perdido pelo lateral-direito Fagner, que já possui um histórico negativo em penalidades, ele disse que o veterano decidiu bater para que o jovem Pedrinho não precisasse ir à marca da cal.

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

“Ele é um cara experiente, mas ele foi homem para c* porque ele queria blindar o Pedrinho. Talvez a pressão não fosse a mesma, mas é um menino. A decisão foi de blindar o menino. O Fagner foi homem demais”, disse. “Todo mundo treinou (no dia anterior). Por incrível que pareça, um dos melhores foi o do Fagner. Mas só erra quem bate.”

Com a agenda livre, o Corinthians se prepara agora para as principais competições que vai disputar na temporada. O time entra na terceira fase da Copa do Brasil, que terá seus confrontos de ida na semana do dia 12 de abril. A equipe estreia no Brasileirão no dia 15 de abril, contra o Cruzeiro, em casa. O sorteio dos grupos da Libertadores acontece no dia 27 deste mês.