Róger Guedes supera ‘ressaca’ da Copa do Brasil para garantir vitória do Corinthians na Vila

O atacante Róger Guedes confessou ter entrado no gramado da Vila Belmiro desanimado na noite deste sábado, 22. O motivo foi a perda do título da Copa do Brasil para o Flamengo, três dias antes. Durante o jogo, o camisa 10 deu a volta por cima e fez o gol da vitória por 1 a 0 aos 43 minutos da etapa final.

“A gente estava muito chateado. Eu entrei bem desanimado, para falar a verdade, chateado, pela maneira como perdemos (o título da Copa do Brasil). Nós demos o nosso melhor e fomos melhores que o Flamengo. Futebol é assim. Hoje, todo mundo se doou”, afirmou o atacante.

Além das dificuldades emocionais, o jogo trouxe outros desafios. No final do primeiro tempo, Yuri Alberto foi expulso. Isso projetava 45 minutos de superação. O cenário mudou quando o santista Lucas Barbosa também recebeu vermelho, o que deixou o jogo em igualdade novamente.

Róger Guedes revelou que entrou desanimado no clássico com o Santos. Foto: Ivan Storti/Santos FC

“A gente teria que se defender. As substituições foram feitas para isso. Tentar sair no contra-ataque. A equipe se doou bastante. Várias vezes eu tive de ficar ali para segurar os dois zagueiros. Nosso plano deu certo e a gente conseguiu sair com a vitória”, disse Guedes.

Mesmo com o triunfo que recoloca a equipe no G-4, encerrando uma sequência instável como visitante (3 empates e 2 derrotas), o atacante ainda lamenta uma chance perdida no jogo do Maracanã, quando o time perdia por 1 a 0 no segundo tempo. “Dói bastante. Não era para ser. A bola acabou quicando lá. Acabei nem fazendo o movimento. A bola bateu na minha panturrilha, do lado. Hoje fui feliz e fui coroado”. O Corinthians atua na quarta, contra o Fluminense, às 21h45, em Itaquera.

A vitória do Corinthians na Vila Belmiro tem reflexos no histórico de confrontos entre as duas equipes. O time encerra um longo jejum de vitórias no estádio do rival. No Brasileiro, a última havia sido em 2014.