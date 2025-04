O Internacional anunciou neste sábado, 12, a renovação contratual com o técnico Roger Machado, cotado na seleção brasileira, até dezembro de 2026. À frente da equipe desde julho de 2024, o treinador conquistou a confiança da diretoria e da torcida com uma campanha sólida, que inclui o título invicto do Campeonato Gaúcho de 2025 e uma sequência de 16 partidas de invencibilidade na atual temporada.

Com 43 jogos no comando do clube colorado, Roger soma 24 vitórias, 13 empates e apenas seis derrotas, alcançando um aproveitamento de 65,8%. O desempenho ofensivo também chama atenção: são 74 gols marcados e 36 sofridos, com saldo positivo de 38 gols. Jogando no Beira-Rio, o aproveitamento é ainda mais expressivo — 76,8% em 23 partidas como mandante.

Roger Machado era tratado como um dos brasileiros mais fortes para assumir a seleção, mas fica no Internacional. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

PUBLICIDADE “É uma alegria imensa seguir neste projeto”, destacou Roger Machado em declaração oficial, declarando que está “plenamente adaptado ao clube” e agradecendo o respaldo da direção. “A confiança da diretoria foi essencial desde o início, assim como o acolhimento e a sintonia entre a comissão que trouxe comigo e os profissionais que já atuavam no clube”. O presidente Alessandro Barcellos também celebrou a continuidade do trabalho. “A permanência do Roger reforça a convicção no trabalho que estamos desenvolvendo. Acreditamos na continuidade como um dos pilares para alcançar nossos objetivos esportivos, e o Roger é peça central nesse projeto”, afirmou o dirigente.

Publicidade

Sob comando do treinador, clube colorado quebrou jejum de títulos no Gaúcho e faz campanha irretocável na temporada Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

A renovação garante estabilidade para a sequência da temporada, na qual o Internacional disputa a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A direção aposta na manutenção do comando técnico como um fator decisivo para alcançar regularidade, desempenho competitivo e brigar por títulos importantes em 2025.

Roger Machado era um dos técnicos brasileiros cotados para assumir a seleção, e sua renovação abre mais espaço para estrangeiros, como Carlo Ancelotti, que falou sobre seu futuro no Real Madrid neste sábado.

Com quatro pontos na atual edição do Brasileirão, o Internacional enfrenta o Fortaleza neste domingo, 12, às 20h, na Arena Castelão, pela terceira rodada. O Estadão acompanha em tempo real.