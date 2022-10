Rogério Ceni aponta dívida de dez anos do time do São Paulo com sua torcida

Publicidade

O técnico Rogério Ceni apontou uma dívida de dez anos do time do São Paulo com sua torcida. Apesar da queda de público nos último jogos, o treinador ainda espera um grande apoio na partida de terça-feira, no Morumbi, contra o Atlético-MG, adversário direto por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Os rivais estão separados por um ponto.

“Eu nunca vi tanta gente em tantos jogos seguidos do São Paulo como neste Campeonato Brasileiro. Mas é natural que o torcedor esteja machucado, após a derrota na final da Copa Sul-americana. Mesmo assim, espero um apoio grande no próximo jogo”, afirmou o treinador. Diante do Atlético-GO, pouco mais de 17 mil torcedores compareceram ao estádio tricolor para ver a vitória suada em casa.

Leia também Ceni admite má atuação do São Paulo: ‘Vitória poderia ter sido do Atlético-GO’

Rogério Ceni quer levar a equipe tricolor para a próxima edição da Libertadores Foto: Rubens Chiri/ saopaulofc.net

A dívida apontada por Rogério em sua entrevista é a falta de conquistar nacionais e internacionais do time, campeão da Sul-americana em 2012. “O nosso objetivo é voltar a disputar a principal competição (Libertadores) da América do Sul. Desta forma, iremos buscar montar para o ano que vem uma equipe competitiva.” Ceni deixou de lado seu luto pelo fracasso da Sul-americana e também já fala como treinador que vai permanecer no clube por mais uma temporada.

A sequência do São Paulo no Brasileirão não é fácil. Encara Atlético-MG (casa), Fluminense (fora), Inter (c) e Goiás (fora). Depois da sofrida vitória diante do Atlético-GO, com gol de Luan no último lance, Ceni admitiu que o time vai precisa jogar muito mais para obter os pontos necessários para alcançar a vaga na Libertadores. Por ora, o São Paulo precisa ganhar seu próximo jogo numa disputa direta por vaga na tabela.