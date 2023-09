Rogério Ceni leva ao Bahia indignação com as derrotas e cobrança por excelência

Durante sua segunda passagem como técnico do São Paulo, Rogério Ceni seguia um ritual: todo dia, depois do treino, ele passava na sala dos diretores do clube. Às vezes era uma conversa curta, às vezes longa. Em alguns momentos, mostrava preocupação. Em outros, estava feliz com o desempenho do time. Servia de desabafo ou para falar sobre algum jogador. Ele manteve esse hábito até o fim de sua trajetória no clube.

“Esse ritual de passar na nossa sala no fim do dia era a demonstração, para mim, do nível de comprometimento dele”, resume Rui Costa em entrevista ao Estadão. No São Paulo desde janeiro de 2021, o diretor-executivo era um dos dirigentes que ouviam e falavam com Ceni todos os dias. “O Rogério é, seguramente, um dos grandes profissionais com quem trabalhei”, define o diretor, que já esteve ao lado de Luiz Felipe Scolari, Renato Gaúcho, Vanderlei Luxemburgo e hoje convive com Dorival Júnior no Morumbi.

Rui Costa diz que Ceni foi correto em todo o período que conviveram juntos e, ainda que muitos digam o contrário, o técnico respeitou a hierarquia e não tinha o desejo de se envolver na gestão do São Paulo, apenas na administração do elenco. Nesta segunda, depois de estrear com vitória sob o comando de Ceni, o Bahia perdeu para o Santos por 2 a 1 em casa. O time continua ameaçado pelo rebaixamento.

Rogério Ceni abriu sua passagem pelo Bahia com vitória sobre o Coritiba Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

Intenso, exigente e workaholic

Na avaliação do cartola, as características mais marcantes de Ceni são atributos, mas também defeitos, a depender do contexto. Ele tem o domínio da teoria, uma obsessão pela vitória e se destaca pela intensidade com que vive o futebol, além da exigência de que seus atletas tenham comprometimento, dedicação e alcancem a excelência em campo.

“Ele tem níveis de exigência muito altos. Isso, às vezes, pode causar algum desgaste”, afirma Rui Costa. “Imagino que deva ser desgastante conviver com o Guardiola, com o Klopp, o Gallardo... São características de quem busca excelência o tempo todo”, compara.

Ceni exige que todos os jogadores tenham o mesmo comprometimento que ele mostrava quando era atleta. Ele é um dos maiores ídolos da história do São Paulo. Esse comportamento pode ter sido determinante para o seu insucesso no comando do tricolor, sobretudo na segunda passagem, em que acumulou desentendimentos com alguns jogadores. A briga com o atacante Marcos Paulo foi o caso mais conhecido.

A exposição midiática e a idolatria que construiu como jogador, tornando-se um ‘mito’, como chamavam os torcedores, além da indignação com as derrotas também podem ter atrapalhado Ceni em suas duas tentativas de erguer um troféu como técnico do clube que defendeu por toda a carreira de jogador.

No Bahia, Rogério Ceni tenta fazer sua carreira de treinador deslanchar Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

“Ele lida mal com a derrota, e acho que isso tem um lado positivo e outro negativo”, pontua Rui Costa. “No futebol, você perde também. A derrota faz parte da nossa vida. Ele trouxe para o exercício como técnico a mesma indignação diante da derrota que tinha como atleta. É um traço de personalidade importante. Ele não gosta da derrota e faz tudo para que ela não exista”. Mas nem sempre consegue. Ninguém consegue.

A trajetória de Ceni como técnico também inclui um trabalho curto e frustrante no Cruzeiro, um período de muito sucesso no Fortaleza, no qual ganhou notabilidade e um trabalho claudicante à frente do Flamengo, com o qual venceu campeonatos importantes, como o Brasileirão, mas saiu desgastado, sem respaldo da diretoria e tendo de lidar com reclamações das estrelas do elenco.

Em duas passagens pelo Fortaleza, o ex-goleiro teve participação importante no projeto - até hoje vigente - de transformação do clube, investiu seu próprio dinheiro - cerca de R$ 100 mil - nas obras do Centro de Excelência do time, conquistou quatro títulos e levou o clube cearense de volta à elite do futebol brasileiro, de onde não saiu mais. Seu trabalho no Bahia pode ser igual ao que foi no Fortaleza, mas com uma missão rápida: salvar o time do rebaixamento.

“Ele chegou ao Fortaleza num momento inicial da nossa mudança”, relembra ao Estadão o presidente do clube, Marcelo Paz, segundo o qual Ceni é um profissional “trabalhador, honesto e dedicado”. “Ele se dedicou ao extremo, se preocupou com a questão estrutural do clube, participou da montagem do elenco, teve relação ótima com a torcida e conseguiu resultados”.

‘Levinho’ no Bahia

Ceni chegou “soltinho” ao Bahia, com o qual assinou contrato até o fim de 2025. Apresentou-se com um discurso leve em uma entrevista coletiva descontraída, com piadas e risos. Foi uma versão “paz e amor” do treinador durão e exigente, mas também sorridente e aparentemente disposto a esquecer os problemas de relacionamento do passado.

Entre brincadeiras com os jornalistas e com a ausência de seu próprio cabelo, Ceni disse que “é um prazer” treinar o Bahia, afirmou não ter feito exigência para aceitar a proposta do clube baiano e deu um recado claro sobre seu relacionamento com os jogadores. “Eu gosto dos que trabalham todos os dias, chegam cedo, se dedicam, querem evoluir”, salientou.

O técnico disse tratar todos bem e reiterou que é, mesmo, muito exigente. “Exijo muito durante o treinamento. O que traz descontentamento de um jogador é ele não estar participando diretamente. Então, são 29, 30 jogadores de linha. É difícil manter um grupo em qualquer lugar. Hoje é diferente do futebol da minha época”.

Seus primeiros dias foram perfeitos. Tirou risadas dos jornalistas, criou grandes expectativas na torcida e estreou com goleada fora de casa. O Bahia fez 4 a 2 no Coritiba na semana passada e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. Depois da vitória, o técnico elogiou o elenco, “cheio de qualidades e virtudes”, e mostrou disposição em aprimorar seus jogadores. “Eu incentivo bastante todos eles, e tento provocar ao máximo”.

Nesta segunda-feira, porém, Ceni conheceu sua primeira derrota, e logo sofrida para um rival que tem o mesmo objetivo que o Bahia: o de não ser rebaixado. Viu seu time abrir o placar, mas levar a virada nos acréscimos e sucumbir na Fonte Nova. Sofreu um duro revés numa partida cujo famoso chavão “jogo de seis pontos” se aplica. Os dois estão separados por apenas um ponto. O Bahia, fora da zona do descenso, tem 25 pontos, e o Santos, o primeiro no Z-4, soma 24.