Rogério Ceni sofre décima derrota para o Flamengo e continua sem vencer o rival como técnico

A eliminação do São Paulo nas semifinais da Copa do Brasil com duas derrotas para o Flamengo impediu que o time paulista jogasse sua terceira final na temporada e ampliou uma sequência negativa de Rogério Ceni contra a equipe carioca. O treinador sofreu sua décima derrota para o rival rubro-negro e continua sem vencer o clube do qual já foi técnico.

Desde 2017, Rogério Ceni enfrentou o Flamengo como técnico dez vezes por três times diferentes. Saiu derrotado em todos os dez duelos. São seis reveses pelo São Paulo, três pelo Fortaleza e um quando comandava o Cruzeiro, no qual teve uma breve passagem em 2019. O outro time que o ex-goleiro comandou foi justamente o Flamengo, com o qual foi campeão brasileiro em 2020.

Sob o comando de Ceni, o São Paulo levou 15 gols e marcou apenas dois nessas seis partidas. O revés mais sentido aconteceu em novembro do ano passado. Na ocasião, o Flamengo de Renato Gaúcho aplicou 4 a 0 no Morumbi.

Rogério Ceni sofreu sua décima derrota para o Flamengo. Foto: Sergio Moraes/Reuters

Ceni tinha a esperança de que seu time avançasse a mais uma final, mas o sonho do título inédito da Copa do Brasil terminou. É a primeira decisão em 2022 de que ficará fora o São Paulo, finalista do Paulistão, o qual perdeu para o Palmeiras, e da Sul-Americana, cujo troféu buscará em final única contra o Independiente del Valle, em Córdoba, na Argentina, dia 1º de outubro.

Antes de decidir o título sul-americano, a equipe tricolor tem de se reerguer no Brasileirão, no qual corre, mais uma vez, risco de queda, já que soma 31 ponto, apenas cinco a mais que o Cuiabá, time que abre a zona de rebaixamento. O próximo compromisso é contra o Ceará, domingo, às 16h, no Castelão.

Veja o retrospecto de Rogério Ceni contra o Flamengo:

Flamengo 2 x 0 São Paulo - Brasileirão de 2017

Flamengo 2 x 0 Fortaleza - Brasileirão de 2019

Cruzeiro 1 x 2 Flamengo - Brasileirão de 2019

Fortaleza 1 x 2 Flamengo - Brasileirão de 2019

Flamengo 2 x 1 Fortaleza - Brasileirão de 2020

São Paulo 0 x 4 Flamengo - Brasileirão de 2021

Flamengo 3 x 1 São Paulo - Brasileirão de 2022

São Paulo 0 x 2 Flamengo - Brasileirão de 2022

São Paulo 1 x 3 Flamengo - Copa do Brasil de 2022

Flamengo 1 x 0 São Paulo - Copa do Brasil de 2022