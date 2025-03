Roma x Athletic Bilbao na Europa League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela ida das oitavas de final da Europa League, a partida entre Roma e Athletic Bilbao está marcada para acontecer nesta quinta-feira, a partir das 17h (horário de Brasília). Sediado no Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo canal do YouTube Cazé TV.

Depois de ficar na décima quinta colocação geral na primeira fase do torneio, a Roma teve de passar pelos playoffs para garantir uma vaga nas oitavas de final. Contra o Porto, então décimo oitavo colocado, empatou uma partida em 1 a 1 e venceu a segunda por 3 a 2. Em casa, busca repetir o que fez contra o time português e garantir, na Itália, uma vitória nesta etapa da competição.

Já o Athletic Bilbao foi, no início da competição, um dos times com os melhores desempenhos. Em oito partidas, venceu seis vezes, empatou uma e perdeu a restante. Por isso, ficou na segunda colocação geral, atrás apenas da Lazio, com quem estava empatado em pontos. Caso vença a Roma, o clube, que se classificou de maneira direta para as oitavas de final, enfrenta o vitorioso do confronto entre Fenerbahçe e Rangers.

ROMA X ATHLETIC BILBAO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA EUROPA LEAGUE

Data: 06/03/2025

06/03/2025 Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio Olímpico de Roma, em Roma (ITA)

ONDE ASSISTIR A ROMA X ATHLETIC BILBAO AO VIVO

Cazé TV (YouTube)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ROMA

ROMA: Svilar; Hummels, Mancini e Ndicka; Saelemaekers, Pellegrini, Baldanzi, Pisilli e Angeliño; Soulé e Shomurodov. Técnico: Claudio Ranieri.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATHLETIC BILBAO

ATHLETIC BILBAO: Simón; Inigo, Vivian e Paredes; Boiro, Jauregizar, Vesfa, I. Williams, Gomez e Berenguer; M. Sannadi. Técnico: Ernesto Valverde.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ROMA E ATHLETIC BILBAO

02/03 - Roma 2 x 1 Como - Campeonato Italiano

2 x 1 Como - Campeonato Italiano 01/03 - Atlético de Madrid 1 x 0 Athletic Bilbao - La Liga