Roma x Brighton: onde assistir, horário e escalações das equipes

A Roma recebe o Brighton nesta quinta-feira, dia 7, às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, em confronto de ida pelas oitavas de final da Europa League. O time italiano se classificou após bater o Feyenoord, da Holanda, nas penalidades. Já os ingleses avançaram à fase atual depois de despachar o Olympique de Marselha. A partida de volta está marcada para o dia 14, na Inglaterra.

Sem perder há cinco jogos, a Roma vem de quatro vitórias consecutivas, sendo a mais recente a goleada por 4 a 1 sobre o Monza. O time está na quinta posição do Campeonato Italiano, com 47 pontos, e briga por uma vaga na Champions League. O Brighton, por sua vez, ocupa a nona colocação do Inglês, com 39 pontos, e vê com distância uma classificação para uma competição da Uefa.

Roma e Brighton se enfrentam pela Liga Europa. Foto: Arte/Estadão

ROMA X BRIGHTON: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA EUROPA LEAGUE

DATA: 07/03 (quinta-feira)

07/03 (quinta-feira) HORÁRIO: 14h45 (horário de Brasília).

14h45 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Olímpico, em Roma, na Itália.

ONDE ASSISTIR ROMA X BRIGHTON AO VIVO

ESPN 4 (TV fechada).

Star + (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE ROMA X BRIGHTON

ROMA : Svilar; Celik, Mancini, Smalling e Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku e El Shaarawy. Técnico : Daniele De Rossi.

: Svilar; Celik, Mancini, Smalling e Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku e El Shaarawy. : Daniele De Rossi. BRIGHTON: Verbruggen; Lamptey, Hecke, Dunk e Estupiñán; Gross e Carlos Baleba; Adingra, Julio Enciso e Buonanotte; Welbeck. Técnico: Roberto De Zerbi.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ROMA X BRIGHTON