Roma x Feyenoord: onde assistir, horário e escalações das equipes

Roma e Feyenoord se enfrentam nesta quinta-feira, dia 22, às 17h (horário de Brasília), na Itália, pela partida de volta dos playoffs da Europa League 2023/24. Os times empataram por 1 a 1 no confronto de ida, na Holanda. Em caso de nova igualdade no tempo regulamentar e prorrogação, a vaga nas oitavas de final será decidida nos pênaltis.

A Roma vem de quatro vitórias em cinco jogos desde que o ídolo Daniele de Rossi assumiu o comando da equipe após a demissão de José Mourinho. A equipe está em sexto no Campeonato Italiano, com 41 pontos, a quatro do G-4. Atual campeão na Holanda, o Feyenoord é o vice-líder, com 52 pontos, mas está a dez pontos do líder PSV, com 62.

Roma e Feyenoord se enfrentam pelos playoffs da Europa League. Foto: Arte/Estadão

ROMA X FEYENOORD: SAIBA TUDO SOBRE O CLÁSSICO PELA EUROPA LEAGUE

DATA : 22/02 (quinta-feira).

: 22/02 (quinta-feira). HORÁRIO : 17h (horário de Brasília).

: 17h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

ONDE ASSISTIR ROMA X FEYENOORD AO VIVO

ESPN

Star+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ROMA

ROMA: Rui Patrício; Rick Karsdorp, Gianluca Mancini, Diego Llorente e Leonardo Spinazzola; Edoardo Bove, Leandro Paredes e Lorenzo Pellegrini; Paulo Dybala, Nicola Zalewski e Romelu Lukaku. Técnico: Daniele de Rossi.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FEYENOORD

FEYENOORD: Wellen­reuther; Bart Nieuwkoop, Thomas Beelen, Dávid Hancko e Quilindschy Hartman; Ramiz Zerrouki, Mats Wieffer e Calvin Stengs; Yankuba Minteh, Igor Paixão e Ayase Ueda. Técnico: Arne Slot.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ROMA X FEYENOORD

18/02 - Frosinone 0 x 3 Roma - Serie A (Campeonato Italiano)

- Serie A (Campeonato Italiano) 18/02 - Feyenoord 1 x 0 RKC - Campeonato Holandês