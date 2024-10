Roma x Inter de Milão no Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Roma e Inter de Milão se enfrentam na tarde deste domingo, 20, pela oitava rodada do Campeonato Italiano. A Roma é a nona colocada com 10 pontos, três a menos do que a Lazio, que está em quarto. Uma vitória pode aproximar o time da briga pelo G-4. Já a Inter está na vice-liderança, com 14 pontos, dois a menos do que o Napoli, que está em primeiro. Caso vença a partida deste domingo a equipe tem chance de terminar a rodada líder do torneio.

Em sete jogos a Roma de duas vitórias, quatro empates e uma derrota. Os dois triunfos foram justamente jogando em casa. Neste domingo a equipe espera repetir o feito ao lado de sua torcida para largar bem na competição em busca de uma vaga para a Liga dos Campeões, dada aos quatro primeiros colocados.

A Inter, por sua vez, quer vencer para ter a chance de se tornar líder. A equipe tem apenas uma derrota até aqui, além de dois empates e quatro vitórias. O time tem também o melhor ataque da competição com 16 gols marcados e pode usar isso a seu favor para sair de Roma com os três pontos.

ROMA X INTER DE MILÃO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ITALIANO

Data: 20/10/2024

20/10/2024 Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Olímpico de Roma, Roma, Itália

ONDE ASSISTIR ROMA X INTER DE MILÃO AO VIVO

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ROMA

ROMA: Mile Svilar; Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Mario Hermoso; Zeki Çelik, Bryan Cristante, Pisilli (Manu Koné) e Angelino; Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala e Artem Dovbyk. Técnico: Ivan Juric.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA INTER DE MILÃO

INTER DE MILÃO: Sommer; Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni; Matteo Darmian, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

