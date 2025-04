Sonhando com posições melhores no Campeonato Italiano, Roma e Juventus se enfrentam neste domingo, dia 6. O time da casa está no 7º lugar, com 52 pontos, três abaixo da Lazio. A ‘Velha Senhora’ ocupa a 5ª colocação, um degrau abaixo da classificação à Champions League. A bola rola no Stadio Olimpico às 15h45 (horário de Brasília).

Roma x Juventus na Serie A: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

ROMA x JUVENTUS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO ITALIANO:

DATA : 06/04/2025.

: 06/04/2025. HORÁRIO : 15h45 (horário de Brasília).

: 15h45 (horário de Brasília). LOCAL: Stadio Olimpico.

ONDE ASSISTIR ROMA x JUVENTUS AO VIVO:

Disney+ (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA ROMA:

ROMA - Svilar; Mancini, Hummels e Ndicka; Çelik, Koné, Paredes e Angeliño; Soulé e Pellegrini; Dovbyk. Técnico: Claudio Ranieri.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA JUVENTUS:

JUVENTUS - Di Gregorio; Kalulu, Veiga e Kelly; Gonzalez, Locatelli, Thuram e McKennie; Koopmeiners e Yildiz; Vlahovic. Técnico: Igor Tudor.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ROMA E JUVENTUS: