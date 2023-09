Roma x Milan: onde assistir, horário e escalação das equipes

Um clássico vai abrir a terceira rodada do Campeonato Italiano. Nesta sexta-feira, 1, Roma e Milan se enfrentam na capital italiana, às 15h45. A partida coloca frente a frente equipes em momentos opostos da temporada, mesmo sendo no início da competição nacional.

Logo após contratar o atacante Lukaku, a Roma vai para campo buscando sua primeira vitória no Campeonato Italiano. Depois de estrear empatando com a Salernitana, em casa, e perder para o Verona, mesmo tendo um jogador a mais, a equipe de José Mourinho jogará o clássico pressionada, já que os líderes abriram vantagem na classificação.

Do outro lado, o Milan é um dos quatro times da competição que venceram as duas partidas que realizaram. Campeão na temporada 2021/2022, o time de Milão superou o Bologna e o Torino e é o líder da competição por causa do saldo de gols.

Roma x Milan Foto: Arte/Estadão

ROMA X MILAN

DATA: 01/09/23 (sexta-feira)

HORÁRIO: 15h45.

LOCAL: Roma.

ESTÁDIO: Estádio Olímpico de Roma.

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

ESPN (TV fechada)

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ROMA: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Diego Llorente; Karsdorp, Pellegrini, Paredes, Aouar, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy. Técnico: José Mourinho.

José Mourinho. MILAN: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafael Leão. Técnico: Stefano Pioli.

ÚLTIMOS RESULTADOS